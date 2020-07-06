Esnafın En Çok Kepenk Kapattığı İl Mersin Oldu

Salgın dönemini de kapsayan son bir buçuk yıl içinde esnafın en çok kepenk kapattığı ilin Mersin olduğu açıklandı. HDP Hakkari Milletvekili Sadi Dede’nin soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 Ocak 2019 ve 15 Haziran 2020 tarihleri arasında toplam 90 bin 743 terkin (kayıt silme) işlemi gerçekleştiğini duyurdu. Mersin 5 bin 957 terkin sayısıyla ilk sırda yer aldı.

Hakkari Milletvekili Said Dede, 1 Haziran’da toplam 56 il için ayrı ayrı soru önergesi sundu. Önergede, söz konusu iller ve bu illere ait ilçelerde, "2019 yılından bu yana iflas eden esnaf sayısı kaçtır, iflas durumlarının gerekçesi nedir?" diye soruldu.

Önergede ayrıca salgın nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa yönelik tedbir ve önlem paketlerine ilişkin bilgi istendi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan önergelere, 25 Haziran’da topluca yanıt verdi. Yanıtta, 56 ille ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) kaydı paylaşıldı. Buna göre söz konusu tarihler arasında en çok kepenk kapatan il Mersin oldu. Mersin’i 5 bin 373’le Bursa, 4 bin 568’le Manisa, ve 4 bin 449’le Muğla takip ediyor.