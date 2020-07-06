Esnafın En Çok Kepenk Kapattığı İl Mersin Oldu

Salgın dönemini de kapsayan son bir buçuk yıl içinde esnafın en çok kepenk kapattığı ilin Mersin olduğu açıklandı. HDP Hakkari Milletvekili Sadi Dede’nin soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 Ocak 2019 ve 15 Haziran 2020 tarihleri arasında toplam 90 bin 743 terkin (kayıt silme) işlemi gerçekleştiğini duyurdu. Mersin 5 bin 957 terkin sayısıyla ilk sırda yer aldı.
Hakkari Milletvekili Said Dede, 1 Haziran’da toplam 56 il için ayrı ayrı soru önergesi sundu. Önergede, söz konusu iller ve bu illere ait ilçelerde, "2019 yılından bu yana iflas eden esnaf sayısı kaçtır, iflas durumlarının gerekçesi nedir?" diye soruldu.
Önergede ayrıca salgın nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa yönelik tedbir ve önlem paketlerine ilişkin bilgi istendi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan önergelere, 25 Haziran’da topluca yanıt verdi. Yanıtta, 56 ille ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) kaydı paylaşıldı. Buna göre söz konusu tarihler arasında en çok kepenk kapatan il Mersin oldu. Mersin’i 5 bin 373’le Bursa, 4 bin 568’le Manisa, ve 4 bin 449’le Muğla takip ediyor.
Bu süreç içinde 56 ildeki yeni tescil toplamıysa 208 bin 464.
Ticaret Bakanlığı’nın 2007-2016 arasındaki verilerine göre tescil ve terkin sayılarıysa şöyle;
Bakanlığın sitesinde 2016-2019 arasında veri bulunmuyor.
“Ekonomik İstikrar Kalkanı”
Pekcan, önergede soru olarak yöneltilen tedbirlerle ilgili de açıklama yaptı. Yanıtta “Bilindiği üzere tüm dünya ile birlikte ülkemizde de ortaya çıkan Covid-19 virüsü salgını nedeniyle ticaret erbabının ve ticari faaliyetlerin zarar görmesini engellemek üzere hazırlanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ kapsamındaki düzenlemeler, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Akabinde ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ kapsamındaki tedbir ve düzenlemelere istinaden, kamu sermayeli bankalar öncülüğünde ticaret erbabının finansal açıdan desteklenmesini sağlamak üzere muhtelif kredilendirme programları uygulanmaya konulmuş bulunmaktadır’ ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca Halkbank kaynaklarıyla sunulan "25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz dönemli ve 12 aya kadar vadeli olarak kullanılabilen esnaf kredi kartından 3 Haziran itibarıyla 491 bin 318 esnaf ve sanatkarın" yararlandığı, “Tahsis edilen kredi kartı limiti tutarının 9 milyar 386 milyon lira” olduğu belirtildi.