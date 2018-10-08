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Esnafın Halk TV'ye farklı A Haber'e farklı ekonomik durum yorumu sosyal medyayı sallıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 09:49 | Son Güncelleme

Balık pazarında bir esnafın ekonomik durum ile ilgili olarak Halk TV'ye farklı A Haber kanalına farklı açıklamalarda bulunması sosyal medyanın diline düştü.

Halk TV ekranlarında yayınlanan 'Halk Konuşuyor' isimli program sırasında mikrofon uzatılan esnafın yaptığı ekonomik yorum sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Müslüm Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken esnaf, Halk TV muhabirinin uzattığı mikrofona ekonomide son durum hakkında 'Şu anda hiç iş yok. Durum iyiye gitmiyor' yorumunda bulunurken, aynı esnaf karşısında A Haber mikrofonunu görünce yorumunu değiştiriyor.

A Haber muhabirinin 'Siz de balık satıyorsunuz. Nasıl işler?' sorusuna 'Türkiyemiz çok güzel, Allah fırsatçılara fırsat vermesin. Kim diyor ki ekonomik kriz var' yanıtını veriyor.

Esnafın Halk TV mubabirine farklı, A Haber muhabirine farklı ekonomik yorumda bulunduğu o görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

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