EDİRNE (AA) - Tarihi Meriç ve Tunca köprülerinde başlanacak restorasyonun, esnafın talebi üzerine temmuz ayında başlatılması kararı alındı.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kentteki bir tesiste düzenlenen toplantıda, tarihi köprülerde restorasyon çalışması yapılacağını söyledi.

Restorasyonun geçen yıl yapılacağını, ancak bazı sebeplerden dolayı bunun ötelendiğini belirten Emniyet Müdürü Kurt, "Tarihi köprülerimiz bizim tarihi eserlerimizdir. Kapatmak istemeyiz ama sonuçta tarihi eser olduğu için de tarihimizin yok olmasına izin veremeyiz. Tarihi değerlerimizi yaşatmamız gerekiyor. Bir şekilde tarihi köprülerimizin restore edilmesi gerekiyor." dedi.

Köprülerin restorasyonu ile ilgili sorumluluğun Karayolları Genel Müdürlüğü'nde olduğunu anımsatan Kurt, restorasyon projelerinin hazır olduğunu bu noktada esnafı bilgilendirmek istediklerini ifade etti.

Restorasyon işini üslenen firmanın yetkilisi Rıfat Demir de yüksek tonajlı araçların geçişinden kaynaklı olan yıpranmaların restorasyon süresini en kısa şekilde tutarak gidermeyi hedeflediklerini aktardı.