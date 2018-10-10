HABER

Esnafın selde bulup kurtarmaya çalıştığı kedi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 19:04 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de dün akşam sağanak yağışla gelen sel sularına kapılan ve çevredekiler tarafından bitkin halde bulunup, havluyla kurulanan, saç kurutma makinesi tutularak ısınması sağlanan kedi, tüm çabalara rağmen bu sabah öldü.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de dün akşam sağanak yağışla gelen sel sularına kapılan ve çevredekiler tarafından bitkin halde bulunup, havluyla kurulanan, saç kurutma makinesi tutularak ısınması sağlanan kedi, tüm çabalara rağmen bu sabah öldü. Kedinin ölümü hayvanseverleri üzdü.

Denizli kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sokak hayvanları da zarar gördü. Aşırı yağış nedeniyle Enver Paşa Caddesi göle döndü. Kentin yukarı kesimlerinden gelen sel suları, cadde ve sokakları dereye çevirdi. Ömer Ağa İşhanı girişinde ise sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden çevredeki esnaf, yardım için seferber oldu. Dükkanlarını bırakıp, suda sürüklenen kediyi kurtaran esnaf, ilk müdahaleyi de kendileri yaptı. Suda boğulmak üzereyken kurtarılan bitkin haldeki kedi, önce havluyla kurulandı. Ardından da kedi saç kurutma makinesiyle ısınması sağlandı. Kediyi güvenli bir yere bırakan esnaf, suyla dolan dükkanlarına dönüp, tahliye ve temizlik çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti.

Bugün sabah saatlerinde kediyi kontrol eden esnaf, büyük üzüntü yaşadı. Kedinin tüm çabalara rağmen öldüğü belirlendi.

Kediyi kurtarmaya çalışan fotoğrafçı Onur Çoban, "Kedi şiddetli akan sel suyu nedeniyle kenara sıkışmıştı. Hemen gereken müdahaleyi yaptık. Çok su yutmuştu, karnı da şişti. Onu kurtarabilmek için elimizden geleni yatık. Su çekildikten sonra güvenli bir yere koyduk. Ancak sabah geldiğimizde öldüğünü gördük. Üzgünüz" dedi.

Gümüş takı satan Hasan Acar da "Bizim de iş yerimizin bulunduğu cadde suyla doldu. İş yerlerimize su girdi. Kediyi görünce onun yardımına koştuk. Önemli olan kedinin canıydı, çok kötü durumdaydı. Kurtarmaya çalıştık, ancak çabalarımız yetersiz kaldı. Sabah öldüğünü görünce üzüldük" diye konuştu.

PARTNERNişantaşı'nda panik! Yüzünü böyle kapattı...Nişantaşı'nda panik! Yüzünü böyle kapattı...
Torbalı'da barış savunucusu 72 öğretmen beraat ettiTorbalı'da barış savunucusu 72 öğretmen beraat etti
Gar saldırısında ölen 103 kişi, Eskişehir'de anıldıGar saldırısında ölen 103 kişi, Eskişehir'de anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Ünlü profesör Celal Şengör'den inanılmaz itiraf: Dışkımı yedim

Ünlü profesör Celal Şengör'den inanılmaz itiraf: Dışkımı yedim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!

Antalya'da şaşkına çeviren göründü! Her yeri beyaza bürüdü

Antalya'da şaşkına çeviren göründü! Her yeri beyaza bürüdü

Yurdum insanı yine şaşkına çevirdi! Böyle güvenlik önlemi görülmedi

Yurdum insanı yine şaşkına çevirdi! Böyle güvenlik önlemi görülmedi

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.