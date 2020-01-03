HABER
  4. Esnafın telefonun hattını ele geçirip, 76 bin TL dolandırdılar

Esnafın telefonun hattını ele geçirip, 76 bin TL dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 08:33 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, esnaf Mehmet Dal'ın cep telefonu hattını kendi üzerlerine devreden dolandırıcıların, sahte ehliyetle bankadan adına 50 bin TL kredi çekip, kredi kartındaki 26 bin TL'yi de internet üzerinden alışveriş yaparak harcadığı ortaya çıktı.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, esnaf Mehmet Dal'ın cep telefonu hattını kendi üzerlerine devreden dolandırıcıların, sahte ehliyetle bankadan adına 50 bin TL kredi çekip, kredi kartındaki 26 bin TL'yi de internet üzerinden alışveriş yaparak harcadığı ortaya çıktı.
İskenderun ilçesinde 5 çocuk babası Mehmet Dal'ın cep telefonuna hattının başka bir operatöre nakledildiğine yönelik mesaj geldi. Mesajın ardından şüpheye düşen Dal, nakil işlemeni iptal etmek için ilgili şirketin müşteri temsilcileriyle görüştü ancak kendisinden yazılı dilekçe istendi. Dilekçe yazıp itiraz eden Dal, bu sırada telefon numarasının başka bir isme devredildiğini öğrendi. Hattın, sahte ehliyetle dolandırıcıların adına geçirildiğinin tespit edilmesi üzerine Dal, savcılığa şikayette bulundu. Dolandırıcılara devredilen hat kapatılıp, tekrar Dal'a verildi.
KREDİ KARTINI BOŞALTMIŞLAR
Aradan 2 gün geçtikten sonra özel bir banka şubesinden aranan Dal'a banka görevlileri, kredi ve kredi kartı talebinde bulunup, bulunmadığını sordu. Herhangi bir talepte bulunmadığını belirten Dal'a banka görevlileri şubeye uğraması gerektiğini söyledi. Bankaya giden Dal, dolandırıcıların kendi adına düzenlediği sahte ehliyetle 50 bin TL kredi çektiğini, kredi kartındaki 26 bin TL'yi de harcandığını öğrenince bir kez daha şikayetçi oldu. Bu durum nedeniyle psikolojik olarak çok kötü durumda olduğunu anlatan Dal, "50 bin lira ihtiyaç kredisi ve 26 bin liraya yakın da kredi kartımdan para almışlar" dedi.
'KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÖNEMLİ'
Mehmet Dal'ın avukatı Deniz Can Kızıl, müvekkilinin kendi isteği olmaksızın kimlik doğrulamasının yalnızca bir fotokopi üzerinden yapılmasının ardından yaşadığı mağduriyetin günümüz koşullarında çok önemli olduğuna dikkat çekti. Avukat Kızıl, "Müvekkilimizin önce operatörle olan bağı kesiliyor, bankacılık online işlemlerinde, kredi işlemlerinde ve birçok işlemde telefon doğrulaması kullanıldığından telefonu da eline geçiren dolandırıcılar, çok rahat bir şekilde diğer banka işlemlerini de yapabiliyorlar. Bu kredi veya banka kartlarını kötüye kullanım suç. Ehliyetin üzerine suçluların fotoğraf koyup, yeni bir ehliyet yaratmalarından dolayı 'resmi belgede sahtecilik' suçu, bir de dolandırıcılıkta banka veya kredi kuruluşlarını aracı kullanmaktan 'nitelikli dolandırıcılık' suçları somut olayda vuku buluyor. Biz gerekli suç duyurularını yaptık. Bankaların nezdinde imzalanan kredi sözleşmelerinde müvekkilin imzası olmadığı için bunlarla ilgili haklarımızı saklı tutmak üzere hukuk davalarımızı açtık" diye konuştu.
'VATANDAŞLAR DİKKAT ETSİN'
Avukat Kızıl, yaşananların vatandaşların dikkat etmesi gereken çok önemli bir unsur olduğuna da sözlerine eklerken, şunları kaydetti:
"Bu olayda vatandaşın ehliyeti bir şekilde kötü niyetli 3'üncü şahısların eline geçmiş ve bu kimlik de olabilirdi, pasaport da olabilirdi. Kimliğimizi veya ehliyetimizi hangi kurumlara verdiğimizi, bunun neden istendiğini sorgulamamız gerekiyor. Şu anda biz müvekkilin ehliyetinin onun isteği dışında elinden nasıl çıktığını bilmiyoruz. Ehliyet fotokopimizi verdiğimiz ilgili tüzel kişiliklere ve kurumlara da başvuracağız. Ehliyetin o kişi veya kurumlardan çıkıp çıkmadığının tespiti ile ilgili de ilerleyen günlerde Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na da gerekli başvuruyu yapacağız. Bu bağlamda artık bankaların yalnızca telefon doğrulaması şeklinde değil başka kimlik doğrulama yöntemlerini kullanması gerekliliğini de görüyoruz."

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Evlilik vaadiyle 95 bin lira dolandırıldıEvlilik vaadiyle 95 bin lira dolandırıldı
Ankara'da tren kazasıAnkara'da tren kazası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası kutlama yaptılar

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası senatörlerden Trump'a tepki

ABD'de Trump'a Kasım Süleymani tepkisi

Endonezya'daki selde ölenlerin sayısı 43'e çıktı

Endonezya'daki selde ölenlerin sayısı 43'e çıktı

Otomobil 3 metrelik boşlukta asılı kaldı: 1 yaralı

3 metrelik boşlukta asılı kaldı!

ABD İran Devrim Muhafızları Generali Süleymani'yi öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.