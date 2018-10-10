Esnafın yabancı dil sorununu Balkanlı öğrenciler çözecek

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Edirne Ticaret Müdürlüğü öncülüğünde, il ve bölge ekonomisine katkı sağlamak, esnaf ve hizmet sektöründe çalışan elemanların eğitimiyle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında istişare toplantısı yapıldı.

Üniversitenin ev sahipliğinde TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda kent ekonomisinin gelişmesi ve esnafların eğitimi konuları konuşuldu.

TÜ Rektörü Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne esnafının yabancı dil bilen eleman ihtiyacının üniversitede eğitim gören uluslararası öğrencilerle karşılanabileceğini söyledi.

Balkanlar'dan gelerek Edirne'de öğrenim gören 3 bin öğrenci olduğunu belirten Tabakoğlu, "Bu öğrencilerimiz Edirne esnafının yanında part-time olarak çalışabilir. Part-time öğrenci çalıştırma konusunda biz üniversite olarak gereken ne varsa yapmaya hazırız. Özellikle yabancı dil bilen eleman konusunda önemli destek verebiliriz. 3 bin 300 uluslararası öğrencimiz var. Bunların 3 bini Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler. Edirne'ye gelen yabancı turistlerin çoğunluğunu da Balkanlardan ziyaretçiler oluşturuyor. Yunanca bilen eleman mı aranıyor biz bunu üniversitemiz öğrencilerinden hemen bulup çıkartırız. Bunun denetlemesini de yaparız. Hem öğrencimiz çalıştığı süre dahilinde eğitimine katkı olacak bir kazanç sağlar hem de esnafımız kendi işi için gerekli elemanı bulmuş olur. Bulgarca, Yunanca ve Makedonca bilen elemana ihtiyaç var şu anda Edirne'de. Bu öğrenciler çok değerli. Mezun olduktan sonra da kendi ülkelerinde sizlere yardımcı olabilirler." dedi.