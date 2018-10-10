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Esnafın yabancı dil sorununu Balkanlı öğrenciler çözecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:09 | Son Güncelleme

TÜ ve Edirne Ticaret Müdürlüğü öncülüğünde, il ve bölge ekonomisine katkı sağlamak, esnaf ve hizmet sektöründe çalışan elemanların eğitimiyle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında istişare toplantısı düzenlendi - TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: - "Özellikle yabancı dil bilen eleman konusunda önemli destek verebiliriz. 3 bin 300 uluslararası öğrencimiz var. Bunların 3 bini Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler. Edirne'ye gelen yabancı turistlerin çoğunluğunu da Balkanlar'dan ziyaretçiler oluşturuyor. Yunanca bilen eleman mı aranıyor biz bunu üniversitemiz öğrencilerinden hemen bulup çıkartırız"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Edirne Ticaret Müdürlüğü öncülüğünde, il ve bölge ekonomisine katkı sağlamak, esnaf ve hizmet sektöründe çalışan elemanların eğitimiyle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında istişare toplantısı yapıldı.

Üniversitenin ev sahipliğinde TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda kent ekonomisinin gelişmesi ve esnafların eğitimi konuları konuşuldu.

TÜ Rektörü Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne esnafının yabancı dil bilen eleman ihtiyacının üniversitede eğitim gören uluslararası öğrencilerle karşılanabileceğini söyledi.

Balkanlar'dan gelerek Edirne'de öğrenim gören 3 bin öğrenci olduğunu belirten Tabakoğlu, "Bu öğrencilerimiz Edirne esnafının yanında part-time olarak çalışabilir. Part-time öğrenci çalıştırma konusunda biz üniversite olarak gereken ne varsa yapmaya hazırız. Özellikle yabancı dil bilen eleman konusunda önemli destek verebiliriz. 3 bin 300 uluslararası öğrencimiz var. Bunların 3 bini Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler. Edirne'ye gelen yabancı turistlerin çoğunluğunu da Balkanlardan ziyaretçiler oluşturuyor. Yunanca bilen eleman mı aranıyor biz bunu üniversitemiz öğrencilerinden hemen bulup çıkartırız. Bunun denetlemesini de yaparız. Hem öğrencimiz çalıştığı süre dahilinde eğitimine katkı olacak bir kazanç sağlar hem de esnafımız kendi işi için gerekli elemanı bulmuş olur. Bulgarca, Yunanca ve Makedonca bilen elemana ihtiyaç var şu anda Edirne'de. Bu öğrenciler çok değerli. Mezun olduktan sonra da kendi ülkelerinde sizlere yardımcı olabilirler." dedi.

Tabakoğlu, üniversite olarak esnaflara ve hizmet sektöründe çalışan elemanlara gerekli eğitim vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

İşbirliği yaparak sorunların üstesinde gelinebileceğini vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim talepleri bizler için ok kıymetli. Satış teknikleri, muhasebe, finans okuryazarlığı gibi konularda eğitim vermek, üniversitemiz için yapılabilir eğitimler. Sürekli Eğitim Merkezimiz üzerinden, akademisyenlerimizin katkılarıyla, ortak projelerle her türlü eğitimi vermeye üniversitemiz muktedirdir. Girişimcilik eğitimleri vererek gençleri bu konuda geleceğe hazırlayabiliriz. Bir komisyon kurup burada beyin fırtınası yaparak, neler yapılabileceğini konuşmalıyız. Üniversite olarak her zaman bölgenin yanındayız. Öğrencilerimizin ders programlarına girişimcilik eğitimi koyduk. Öğrencilerimiz mezun olurken girişimcilik sertifikasıyla mezun oluyor. KOSGEB'ten kredi alabilir halde mezun oluyorlar. 3 artı 1 eğitim uygulamasına geçtik. Bu sayede öğrencilerimiz bir dönem sahada bilfiil çalışacaklar ve iş hayatına hazırlanacaklar. Bu konunda firmalarla önemli protokoller yapıldı."

Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun da kent ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz mevcudu rehabilite etmek. Bizim kanun çıkarmak, yönetmelik çıkarmak gibi bir hedefimiz yok. Bizim esnafımızı, çalışanlarımızı en iyi şekilde eğitmemiz gerek. Esnafımız da üzerine düşeni yapmalı. Kanun ve yönetmelikleri takip etmeleri gerek." diye konuştu.

Toplantıya, oda, birlik ve esnaf temsilcileriyle akademisyenler katıldı

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Edirne eğitim ekonomi esnaf Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu

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