Esnafın yabancı dil sorununu Balkanlı öğrenciler çözecek

Tabakoğlu, üniversite olarak esnaflara ve hizmet sektöründe çalışan elemanlara gerekli eğitim vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

İşbirliği yaparak sorunların üstesinde gelinebileceğini vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim talepleri bizler için ok kıymetli. Satış teknikleri, muhasebe, finans okuryazarlığı gibi konularda eğitim vermek, üniversitemiz için yapılabilir eğitimler. Sürekli Eğitim Merkezimiz üzerinden, akademisyenlerimizin katkılarıyla, ortak projelerle her türlü eğitimi vermeye üniversitemiz muktedirdir. Girişimcilik eğitimleri vererek gençleri bu konuda geleceğe hazırlayabiliriz. Bir komisyon kurup burada beyin fırtınası yaparak, neler yapılabileceğini konuşmalıyız. Üniversite olarak her zaman bölgenin yanındayız. Öğrencilerimizin ders programlarına girişimcilik eğitimi koyduk. Öğrencilerimiz mezun olurken girişimcilik sertifikasıyla mezun oluyor. KOSGEB'ten kredi alabilir halde mezun oluyorlar. 3 artı 1 eğitim uygulamasına geçtik. Bu sayede öğrencilerimiz bir dönem sahada bilfiil çalışacaklar ve iş hayatına hazırlanacaklar. Bu konunda firmalarla önemli protokoller yapıldı."