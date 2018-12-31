Esnafın yolda yaralı bulduğu kedi, tedaviye alındı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT'te, esnafın cadde üzerinde yaralı bulup, veterinere götürdüğü kedi, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin yoğun bakımında tedaviye alındı.

Kent merkezindeki Güreş Caddesi'nde dükkanları bulunan esnaf, yaralı kedinin yolda yattığını gördü. Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürülen kedi, yoğun bakıma alındı. Kedinin tedavisine başlayan Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Mustafa Barış Akgül, kedinin kendilerine getirildiğinde hayati tehlikesi bulunduğunu söyledi. Bu nedenle kedinin yoğun bakımda olduğunu belirten Akgül, "Kediye daha önce özel bir veteriner hekim tarafından müdahale edildi. Kedi kliniğimize getirildiğinde genel durum olgusu çok iyi değildi. Öncelikle genel durumu düzeltmek amacıyla medikal tedavisine başladık. Beden ısısı çok düşüktü ancak şu an ise durumu eskine nazaran daha iyi ancak yine de hayati tehlikesi bulunuyor" dedi.

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