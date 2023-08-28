Esnafın yüzünü güldürüp köpük partisine koşuyorlar! İranlı turistlerin Van Gölü'ndeki eğlencelerinden renkli görüntüler

Van'a tatile gelen İranlı turistler hem Van Gölü'nün mavi sularına kendilerine bırakarak keyifleniyor hem de köpük partileri düzenleyip dans ediyor.

BOL BOL ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Van’a gelen İranlı turistler akşamları kapalı mekanlarda eğlenip, gündüzleri ise soluğu Van Gölü'nde alıyor. Şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, gün içerisinde bir yandan cadde ve sokaklarda bol bol alışveriş yaparken, bir yandan da Van Gölü’nün eşsiz güzelliğinden faydalanıyor.

Eğlence gemisi Calypso ile Van Gölü’ne açılan İranlı turistler, Van Gölü’nde yüzmenin keyfini yaşıyor.

ÖNCE KÖPÜK PARTİSİ, SONRA MAVİ SULARDA KEYİF

250 kişi kapasiteli ve 4 kattan oluşan gemide dans eden İranlı turistler, köpük partisinin ardından Van Gölü’nün mavi sularına kendilerini bırakıyor.

İranlılar Van Gölü'nde yüzmekten aldıkları keyfi ifade etmekten de geri durmadı.

(İHA)

