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Esnaflar arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2020 14:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle esnaflar arasında kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı.

Esnaflar arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

Olay, öğle saatlerinde Siverek Meydanı’nda bulunan bir kıraathanenin içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup kıraathaneye gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir anda taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı.

ORTALIK KARIŞTI SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Kavganın büyümesiyle taraflar üzerine oturdukları ’kürsü’ diye bilinen sandalyeleri birbirine fırlatmaya başladı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamarasına saniye saniye yansıdı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

İHA

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