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Esnaflar asırlık ahi geleneğinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 15:05 | Son Güncelleme

Çorum’da, ahilik kültüründen gelen geleneksel "Arefe duası" geleneği, esnaf ve sanatkarlarca asırlardır yaşatılmaya devam ediliyor.Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de bir araya geldiği Arefe duasında eller esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için semaya kalkıyor.Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan Arefe duası için Çorum’daki çeşitli meslek gruplarından esnaf, Ramazan ve Kurban bayramları arefesinde araya geliyor.

Çorum’da, ahilik kültüründen gelen geleneksel "Arefe duası" geleneği, esnaf ve sanatkarlarca asırlardır yaşatılmaya devam ediliyor.
Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de bir araya geldiği Arefe duasında eller esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için semaya kalkıyor.
Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan Arefe duası için Çorum’daki çeşitli meslek gruplarından esnaf, Ramazan ve Kurban bayramları arefesinde araya geliyor. Bu geleneğin yaşatılması için her Arife günü Oto Tamirciler Odası, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası, Çilingirciler ve Sobacılar Odası ile Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından program düzenleniyor.
Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası ve Çilingirciler ve Sobacılar Odası Halil Taşkaldıran, geleneksel arefe duasına katılanlara teşekkür ederek Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Vali Mustafa Çiftçi ise mübarek Ramazan ayının bugün itibariyle sona erdiğini hatırlatarak, birlik ve beraberlik temennisinde Ramazan bayramının hayırlara vesile olmasını diledi.
Sobacılar esnafının elinin emeğiyle geçinen esnaflar olduğunu dile getiren Vali Çiftçi, “Bende bir esnaf çocuğuyum. Bu mekanlara yabancı değilim. Esnaflığın bir çok kuralından kaidesinden haberdarım. Osmanlı’dan hatta Selçuklu’dan gelen bazı ilkeler, adetler, gelenekler vardır. Halada muasır ahiler olarak siz onları yaşatıyorsunuz. Ben sizlerden birisiyim. Allah sizlere kolaylıklar versin, hayırlı işler versin. Burada sadece kendiniz değil başkalarına da faydalı oluyorsunuz. İşsizliğin önlenmesine milli ekonomiye katkılarınız var. Eli öpülesi insanlarsınız” dedi.
Duaya Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ve esnaflar katıldı.

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