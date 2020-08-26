HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Esnaflardan rahatlatan açıklama: 'Bu yıl kavanoz kapağında sıkıntı yok'

Esnaflardan rahatlatan açıklama: 'Bu yıl kavanoz kapağında sıkıntı yok'

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2020 09:08 | Son Güncelleme

İzmit’te 2019'da yaşanan kavanoz kapağı sıkıntısının ardından bu yıl esnaf, konserve dönemine hazırlanarak başladı. Önceki yıl üreticilerin az üretim yapmasından kaynaklanan bir sorun yaşandığını söyleyen esnaf, bu sene aynı sorunun olmayacağını belirtti.

İzmit’te 2019 yılında sebze fiyatlarının bir anda düşmesi nedeniyle kışlık konserve hazırlıklarına ağırlık verildi. Bu duruma hazırlıksız yakalanan kavanoz kapağı üreticileri de talebe yetişemeyince ilçede kavanoz kapağı sıkıntısı yaşandı. Esnaf dükkanlarının kapısına ‘Kavanoz kapağı kalmamıştır’ yazıları asarken, bazı dükkanlarda ise tek kapak bulunmadığı için kapaklı kavanozlar satılmaya başlandı. Bu yıl konserve hazırlıkları kapsamında hem üreticiler hem de kendilerinin iyi hazırlandığını söyleyen İzmit esnafı, halkın istediği zaman istediği adette kavanoz ve kavanoz kapağı bulabileceğini belirtti.

'İŞİ KARABORSA OLAYINA SOKANLAR VARDI'

İzmit’te 1975 yılından beri esnaflık yapan Ömer Ayaz, "Bu sene durum iyi. Kapak kıtlığıyla alakalı herhangi bir şey yok. Ama yine de istediğimiz ölçüde veya istediğimiz kalitede kapak çok fazla bulamıyoruz. Aradığımızda bir şeyler buluyoruz Allah’a şükür. Geçen sene bayağı kıttı. Bu sene, geçen seneye göre çok iyi. Karaborsa olayına sokanlar vardı. Geçen sene fiyat fırlamıştı. Bu sene o kadar bir artış yok ama kuruş ama 1 TL de olsa fiyat yükselecek. Fiyatta azıcık bir yükselme var ama o kadar da etkili değil. Kalitede yükselme yok. Kalite her zaman iyi. Ürün bulma konusunda geçen seneki gibi sorun yaşamıyoruz. En azından fırsatçılık yok. Vatandaş istediği zaman kavanoz kapağı bulabiliyor. Bu sene herhangi bir sıkıntı olmuyor. Biz 1 koli istiyorsak yarım koli buluyoruz. Yarın 3 koli istiyoruz, 1 koli buluyoruz. Ama vatandaşın istediğini bir şekilde temin ediyoruz” dedi.

'GEÇEN SENE AZ ÜRETİM OLUNCA SIKINTI ÇIKTI'

Geçen yıl üreticiler az üretim yaptığı için sıkıntı yaşandığını söyleyen Bülent Çiftçi, "Bu sene hem üretici hem de tüketici olarak işimizi daha güzel yaptık. Üreticiler bu sene daha çok ürün yaptı. Biz de geçen sene yaşadığımız sıkıntıları bu sene tekrar yaşamamak için hem stoklu aldık hem adetli aldık. Bu sene, geçen seneye göre daha ucuz satıyoruz. İnsanların bu sene hiçbir sıkıntısı yok. Ne zaman isterlerse istedikleri adet kadar alabilirler. Bu sene sıkıntımız yok. Geçen sene üreticiler malzemeleri biraz daha kıt yaptı. Bir önceki sene mal ellerinde kalmıştı. O yüzden az üretim olunca sıkıntı çıktı. Bu sene öyle bir sıkıntı yok” diye konuştu.

Geçen yıl yaşanan sıkıntı nedeniyle kavanoz kapaklarının adedi, 2 ile 4 TL arasında satılırken bu sene ise 50 kuruşa satılıyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
Doğadan topladığı bitkilerle süslediği sokağa bakan bir daha bakıyorDoğadan topladığı bitkilerle süslediği sokağa bakan bir daha bakıyor
İl dışı yer değiştirmede iptal hakkı ne zaman verilir?İl dışı yer değiştirmede iptal hakkı ne zaman verilir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğadan topladığı bitkilerle süslediği sokağa bakan bir daha bakıyor
Doğadan topladığı bitkilerle süslediği sokağa bakan bir daha bakıyor
Kimse uslanmıyor! Ne maske taktılar ne de sosyal mesafeye uydular
Kimse uslanmıyor! Ne maske taktılar ne de sosyal mesafeye uydular
'İstek şarkı' kavgası! Düğün savaş alanına döndü
'İstek şarkı' kavgası! Düğün savaş alanına döndü
Alkışlanacak hareket! Ambulans şoförü, hastayı 1 kilometre sırtında taşıdı
Ambulans şoföründen alkışlanacak hareket
Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler
Dehşete düşüren olay! Darp edip 500 bin lirasını gasp ettiler
Apartman bahçesinden çıktı! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif
Apartman bahçesinden çıktı! Heyecanlandıran keşif
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.