Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

Karaman’da esnaflar tarafından yerde bulunarak bir kavanoza koyulan yarasa, görünüşüyle bile insanları korkuttu.

Seki Çeşme Mahallesi Doktor Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde bulunan esnaflar sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya geldiklerinde kaldırım üzerinde kıpırdamadan duran yarasayı fark etti. Daha sonra esnaflar yarasayı bir kavanoza koyarak kapağını kapattı. Yarasa ısırmasından dolayı insanların hayatını kaybettiklerini medyadan duyduklarını ifade eden esnaflar, bu yüzden yarasayı kavanoza koyduklarını söyledi. Esnaflar, görünüşü de korkutucu olan yarasayı hava kararınca tekrar doğaya bırakacaklarını ifade etti.



