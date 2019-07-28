HABER

Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

Karaman’da esnaflar tarafından yerde bulunarak bir kavanoza koyulan yarasa, görünüşüyle bile insanları korkuttu.Seki Çeşme Mahallesi Doktor Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde bulunan esnaflar sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya geldiklerinde kaldırım üzerinde kıpırdamadan duran yarasayı fark etti.

Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

Karaman’da esnaflar tarafından yerde bulunarak bir kavanoza koyulan yarasa, görünüşüyle bile insanları korkuttu.
Seki Çeşme Mahallesi Doktor Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde bulunan esnaflar sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya geldiklerinde kaldırım üzerinde kıpırdamadan duran yarasayı fark etti. Daha sonra esnaflar yarasayı bir kavanoza koyarak kapağını kapattı. Yarasa ısırmasından dolayı insanların hayatını kaybettiklerini medyadan duyduklarını ifade eden esnaflar, bu yüzden yarasayı kavanoza koyduklarını söyledi. Esnaflar, görünüşü de korkutucu olan yarasayı hava kararınca tekrar doğaya bırakacaklarını ifade etti.

Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

2 bin 700 yıllık! Van'da bulundu2 bin 700 yıllık! Van'da bulundu
Torbalı'da başkanın oğlu belediye şirketine genel müdür yardımcısı oldu (4)Torbalı'da başkanın oğlu belediye şirketine genel müdür yardımcısı oldu (4)
Denizli'de gökyüzü paraşütlerle renklendiDenizli'de gökyüzü paraşütlerle renklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

81 ilde günübirlik kiralanan evlere denetim

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

İnternetteki haberlerini gösterip haraç toplamış

Haberlerini gösterip haraç toplamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.