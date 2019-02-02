Esnaftan fare operasyonu

Samsun’da esnaflar, dükkanlarına giren fareyi öldürmeye çalıştı. Tekme ve sopa darbelerinden kurtulan fare, su giderine girerek kayıplara karıştı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Fare, mahalledeki birkaç dükkana girdikten sonra bir fırında kapının arasında sıkıştırıldı. Sopa darbeleriyle öldürülmeye çalışılan fare, kapının arasından fırlayarak sokağa çıktı. Burada da bir vatandaş tarafından tekmeyle öldürülmeye çalışılan fare, ondan da kurtularak mazgala girdi.
Mazgala girerek insanlardan kurtulan farenin başına bu sefer de bir sokak köpeği musallat oldu. Köpekten de de bir arabanın altına girerek sıyrılan fare, bir su giderinin içerisine kaçarak kurtuldu.
Uzun süre yakalanmaya çalışılan fare, çevre esnafının tüm çabalarına rağmen yakalanamadı.
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