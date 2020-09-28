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Esnaftan hırsıza tokat! 'Utanmıyor musun?'

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir iş yerinden cep telefonunu çalıp, kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki esnaf tarafından yakalandı. Bir esnafın "Utanmıyor musun?" diyerek tokat attığı şüpheli, gelen polislere teslim edildi.

Saraylar Mahallesi 498 Sokak'taki bir iş yerinden, bir kadına ait cep telefonu çalındı. Cep telefonunu çalındığını fark eden kadın, iş yerinden hızla çıkan şüpheli Sefa K.'nin peşinden koşmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki esnaf, koşarak kaçmaya çalışan Sefa K.'yi yaklaşık 500 metre ileride yakaladı. Yaşadığı panik nedeniyle gözyaşı döken kadın, şüpheliden geri aldığı cep telefonu ile polisi arayıp, durumu bildirdi.

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YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheli Sefa K.'yi yakalayanlar, yeniden kaçmaması için kollarından tutarken, bir esnaf şüpheliye, "Utanmıyor musun" diyerek tokat attı. O anlarda çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Şüpheli Sefa K., daha sonra gelen polislere teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

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DHA

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