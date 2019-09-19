Esnaftan kötü kokuya ’burun kapatmalı’ tepki

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde fabrika atıkları ve tavuk çiftliklerinin gübrelerinin gelişigüzel dökülmesi sonrasında etrafa yayınlan kötü kokular, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yayılan koku dolayısıyla vatandaşlar sokağa çıkmakta tereddüt ediyor. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kötü koku vatandaşların tepkisini çekerken koku nedeniyle nefes almakta güçlük çeken esnaf da tepkilerini burunlarını kapatarak gösterdi. Kötü kokunun ilçede bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Alkaloid Fabrikası ve tavuk çiftliklerinden çıkan tavuk gübresinden kaynaklandığı iddia edildi. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan kötü koku, tüm kenti sararken bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bolvadinli esnaflar ve vatandaşlar yaptığı açıklamada, kokunun sabah saatlerinde başladığını akşama doğru ise rüzgarında etkisi ile arttığını söylerken konuyla ilgili hiçbir kurumun müdahale etmediğini ve kokunun zaman zaman devam ettiğini söyledi.



