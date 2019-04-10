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Esnaftan temsili sopalı kavga ile polise sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:49 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde sopalı kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polise, kavga ediyormuş gibi davranan esnaf tarafından konfeti ve pasta sürprizi yapıldı.  Taşbaşı Mahallesi Tuhafiyeciler Sokağı'ndaki esnaf, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle polise sürpriz hazırladı.

Esnaftan temsili sopalı kavga ile polise sürpriz

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK,(Karaman)(DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde sopalı kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polise, kavga ediyormuş gibi davranan esnaf tarafından konfeti ve pasta sürprizi yapıldı.
Taşbaşı Mahallesi Tuhafiyeciler Sokağı'ndaki esnaf, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle polise sürpriz hazırladı. Esnaf, önce 155 Polis Hattı'nı arayarak sokak içinde sopalarında kullandığı kavganın olduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine çok sayıda polis, olay yerine sevk edildi. Sokağa gelen polisler, ilk önce sopayla kavga eden grubu gördü. Gruba yaklaştığında ise konfeti patlatarak, alkışlarla karşıladı. Ardından polislere için hazırlanan pasta, komiserler Safa Gürbüz ve Mustafa Tarçın tarafından kesildi. Safa Gürbüz, ''Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Çok mutlu olduk. Ermenek esnafına bu güzel davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.
​FOTOĞRAFLI

Esnaftan temsili sopalı kavga ile polise sürprizEsnaftan temsili sopalı kavga ile polise sürprizEsnaftan temsili sopalı kavga ile polise sürpriz

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