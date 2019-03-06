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Esnaftan yaban hayvanları için et topladı, doğaya bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

Daha önce Tunceli’de, 10 tane cevizi kargalar için doğaya bırakan Murat Aydemir, şimdi de esnaftan topladığı etleri yaban hayvanları için karla kaplı alana bıraktı.Erzincan’ın Çağlayan beldesinde yaşayan Murat Aydemir, Şubat ayında 10 teneke cevizi kargalar için Tunceli’ye bağlı Pülümür Vadisi’ndeki farklı noktalara bırakmıştı.

Esnaftan yaban hayvanları için et topladı, doğaya bıraktı

Daha önce Tunceli’de, 10 tane cevizi kargalar için doğaya bırakan Murat Aydemir, şimdi de esnaftan topladığı etleri yaban hayvanları için karla kaplı alana bıraktı.
Erzincan’ın Çağlayan beldesinde yaşayan Murat Aydemir, Şubat ayında 10 teneke cevizi kargalar için Tunceli’ye bağlı Pülümür Vadisi’ndeki farklı noktalara bırakmıştı. Yaban hayvanları için girişimlerini sürdüren Aydemir, bu kez de esnaf ve marketlerden arta kalan 50 kilogram et topladı. Aydemir topladığı etleri torbayla götürdüğü karla kaplı Tatlısu köyündeki farklı alanlara bıraktı.
Kargalar için doğaya ceviz bırakmasının ardından doğaseverlerden olumlu tepkiler aldığını belirten Murat Aydemir, "Bizimle iletişime geçen marketler ile doğaseverler arta kalan etleri yaban hayvanları için verebileceklerini söyledi. Biz de topladığımız yaklaşık 50 kilo eti, kış mevsiminde zor durumda olan yaban hayvanları için doğaya bıraktık" dedi.
Et bıraktıkları noktaların yaban hayatı bakımından zengin olduğunu ifade eden Aydemir, bundan sonra da yaban hayvanlarını destekleme çalışmalarını sürdüreceğini aktardı.

Esnaftan yaban hayvanları için et topladı, doğaya bıraktı

Esnaftan yaban hayvanları için et topladı, doğaya bıraktı

Esnaftan yaban hayvanları için et topladı, doğaya bıraktı

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