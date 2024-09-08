Esnek çalışma nedir? Esnek çalışma nasıl olur?

Birçok çalışan kişinin daha sık tercih ettiği çeşitli iş modelleri vardır. İş yerinde tam zamanlı çalışma, part time çalışma, uzaktan çalışma ve serbest meslek erbabı olan kişiler için home ofis adı verilen evden çalışma sistemi gibi çeşitli çalışma sistemleri bulunur. Çalışan kişilerin ve işverenlerin çok sık kullandığı birçok terim de bu sistemler için geçerlidir. Esnek çalışma ifadesi de bu terimlerden biridir ve günlük konuşma dilinde farklı şekilde anlaşılabilir ancak tanımı belirlidir.

Esnek çalışma nedir?

Esnek çalışma demek çalışanların ne zaman, nasıl ya da nerede çalıştıkları hakkında daha çok söz hakkına sahip oldukları bir çalışma sistemi olarak tanımlanmıştır. Daha çok işverenin kullandığı bilinen ve verilen iş ilanlarında başvuru yapmak isteyen kişileri tereddüde düşüren bu ifade aslında bir işçi hakkıdır.

Esnek çalışma modeli aynı zamanda hibrit çalışma modeli olarak da adlandırılır. Birbiriyle çok sık karıştırılan bu ifade, aslında küçük farklarla birbirlerinde ayrılır. Esnek adı verilen çalışma sistemi tam zamanlı çalışma sistemini, part time adı da verilen yarı zamanlı çalışanları ya da uzaktan çalışmayı tercih eden kişileri kapsayabilir.

Esnek çalışma ne demek?

Farklı modelleri ve türleri olan esnek çalışma birden fazla çalışma şekli için kullanılabilmektedir. Evden ya da ofisten veya hem evden hem ofisten çalışabilen kişi aynı zamanda ayrı zamanlı olarak da çalışabilir. Bu çalışma modellerinin genel adı esnek çalışma olarak isimlendirilir. Esnek çalışma modelleri şu şekilde listelenebilir:

Evden çalışma

İş arkadaşı ile paylaşım yaparak kısmi evden çalışma ya da yarı zamanlı çalışma

Ofiste belirlediği ve verilen işi tamamlayana kadar sürede kalarak çalışma

Sözleşmeli olarak belli saatleri tamamlama yöntemi ile çalışma

Sonuç odaklı çalışma

Esnek çalışma saatleri ne kadar?

Birçok avantajı olduğu kadar çeşitli dezavantajları da görülebilen esnek çalışma sisteminde saatler anlaşmaya göre değişiklikle gösterebilir. Örnek olarak haftalık esnek çalışma saatlerinde bir çalışan haftalık olarak 40 saati doldurmak zorunluluğunda ve sorumluluğunda tutulabilir. Bu süreyi kendi istediği ve belirlediği şekilde kullanabilir.

Bir hafta içinde ilk 3 gün 8 saat ofiste çalışan bir işçi, geri kalan günlerde 40 saati dolduracak şekilde saatleri bölüştürerek daha verimli olabilir. Önemli olan günde 11 saati geçmeyecek şekilde bir planlama yapmaktır. Bu sistem özel sektörde yer alan iş yerlerinde kullanılabilmektedir. Öncelik verilen konu, işçiden olabilecek en yüksek verimi almaktır.