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Esnek protez bacakla olimpiyatta koşmak istiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.10.2018 10:22 | Son Güncelleme

ÇOCUKLUĞUNDA bisikletle tanker altında kalması sonucu sol bacağı diz altından kesilen Erzincan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Fetullah Küçükoğlu (19), hızlı koşabilmek için esnek protez bacağa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Esnek protez bacakla olimpiyatta koşmak istiyor

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ÇOCUKLUĞUNDA bisikletle tanker altında kalması sonucu sol bacağı diz altından kesilen Erzincan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Fetullah Küçükoğlu (19), hızlı koşabilmek için esnek protez bacağa ihtiyacı olduğunu söyledi. Koşmayı ve futbolu çok sevdiğini belirten bedensel engelli Küçükoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istiyor.
Erzurumlu, Melek- Samih Küçükoğlu çiftinin 6 çocuğundan beşincisi olan Fetullah Küçükoğlu, 2009 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu, sol ayağından bir çok kez ameliyat oluyor ancak tedavi sonuç vermeyince bacağı diz kapağının altından kesildi. Kısa sürede hayata tutunan ve bunu kabullenen Küçükoğlu bu yıl Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazandı. 2016 yılında atletizme başlayan ve lisans çıkaran Küçükoğlu, bu sporu dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kısa mesafe koşucusu olarak kabul edilen Usain Bolt gibi yapmak için 52 bin 500 lira değerinde esnek bir protez bacağa ihtiyacı olduğunu söyledi.
Hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmak olduğunu ifade eden Küçükoğlu, "2009 yılında bisiklet sürerken tankerin altına kaldım. Ezilen sol bacağım geçirdiğim bir dizi ameliyatlara rağmen iyileşmedi. Artık çektiğim acılara son verilmesini istedim ve bacağım 2013 yılında diz altından kesildi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen yılmayıp koltuk değenekleri ile koşmaya ve çok sevdiğim futbolu oynamaya devam ettim. Gündelik hayatta kullandığım protez spora uygun değil. Antrenman yaparken sürekli çıktığı için kullanmıyorum. 52 bin 500 lira değerindeki protez bacağı temin edemediğim için koltuk değeneklerimle anterman yaparak, dünya rekotrmeni eski Usain Bolt gibi hızlı koşmanın hayalini kuruyorum. Her sporcu gibi benimde hedefim ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek ve Türk Bayrağı'nı zirveye çekmek. Azmimle, çabamla Türk bayrağını göklere çekeceğime inanıyorum. Fakat bu protezi ne benim ne de ailemi alacak gücü yok" diye konuştu.

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Esnek protez bacakla olimpiyatta koşmak istiyorEsnek protez bacakla olimpiyatta koşmak istiyorEsnek protez bacakla olimpiyatta koşmak istiyorEsnek protez bacakla olimpiyatta koşmak istiyor

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