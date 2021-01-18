Esneyen yüksek gerilim kabloları birçok evin sigortasını patlattı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle ağırlaşarak esneyen yüksek gerilim kabloları tüm mahallenin sigortalarını etkileyip patlatırken bir evin ise kombisi kısa devre yaparak yandı. Büyük bir patlamayla uyandıklarını belirten 3 çocuk annesi ise korku dolu o anları anlattı. Olay, Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle bölgeden geçen yüksek gerilim kabloları ağırlaştı. Ağırlaşarak esneyen yüksek gerilim kabloları tüm mahallenin sigortalarını etkileyip patlatırken bir evin ise kombisi kısa devre yaparak yandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tehlikenin büyümemesi için çalışma başlatırken olası bir yangın için ise itfaiye ekipleri hazır bulundu. Yüksek gerilim kablolarının esnemesi neticesinde kombisi kısa devre yaparak yanan Dalga Güzelgün ise yaşadığı o korku dolu anları anlattı. Güzelgün, büyük bir patlamayla uyandıklarını ve her anne gibi önce çocuklarını düşünerek onların yanına gittiğini belirtti.

SEDAŞ’tan şikayetçiyim

Yüksek gerilim kablolarının çıkardığı patlamardan korkan ve mahallede elektriklerin sürekli gittiğini belirten Dalga Güzelgün, “3 çocuğum ile burada yaşıyorum. Eşim burada değil, yurtdışında. Birden bire sabah büyük bir patlamayla uyandık ve çocuklarım baya korktu. Dünden beri elektriklerde bir sıkıntı vardı zaten gidip geliyordu. Aşağıdaki bütün doğalgazlar patlamış, bugün de bizim doğalgazımız patladı. Mağdurum, evimde eşimde yok. Ben SEDAŞ’tan da şikayetçiyim. Bütün mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi.

Patlama anında önce çocuklarımın canını düşündüm

Patlama esnasında her anne gibi çocuklarını düşündüğünü belirten Güzelgün, “Patlama anında, önce çocuklarımın canını düşündüm. Çocuklarıma bir şey olsa ne yapardım. İki çocuğum odalarında dersteydi bir çocuğumda oturmuş telefonla oynuyordu. Yani bu olay bizim için çok tehlikeli bir durumdu ve çok korktuk. Allah hiç kimsenin başına vermesin evimizde büyük bir hasar ve yapacak hiç bir şey yok. Çocuklarım şuan komşumuzun evinde çok korkmuş durumda titreyerek ağlıyor” diye konuştu.

