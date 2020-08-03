HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son derece nadir uzay kelebeği görüntülendi!

Son derece nadir uzay kelebeği görüntülendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2020 17:14 | Son Güncelleme

Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki (ESO) Çok Büyük Teleskop (VLT) gaz kabarcığının kelebeği andıran çarpıcı bir fotoğrafını çekti.

Son derece nadir uzay kelebeği görüntülendi!

NGC 2899 olarak bilinen kabarcık daha önce hiç bu kadar detaylı görüntülenmemişti.

Merkezinden itibaren iki ışık yılı kadar geniş bir mesafeye (yaklaşık 19 trilyon km) yayılan gazın sıcaklığı on bin dereceye kadar varabiliyor. Kabarcığın parlamasına da bu neden oluyor.

ESO, bu yüksek ısılara bulutsunun ana yıldızındaki radyasyonun sebebiyet verdiğini belirtiyor. Bu sıcaklıklar da mavi parıltılı oksijenin etrafındaki hidrojenin kırmızı renkte parlamasını sağlıyor.

Uzay kelebeği, Güney Yarımküre'den görülen ve Yelken diye de bilinen Vela Takımyıldızı'nda, üç binle 6 bin 500 ışık yılı arası bir uzaklıkta yer alıyor. Merkezinde kendisine çarpıcı ve neredeyse simetrik şeklini veren iki yıldızı bulunuyor.

Tüm bulutsuların yalnızca yüzde 10'la yüzde 20 kadarı böyle iki kutuplu şekle sahip.

Gezegenimsi bulutsular, Güneş'ten 6 kat daha fazla kütleye sahip olabilen yaşlı yıldızların çökerek çok miktarda gazı serbest bırakmasıyla oluşuyor.

Ultraviyole radyasyon, gazın uzayda dağılana kadar parlak biçimde ışıldamasına neden oluyor. Kozmik zaman ölçeğinde bu hadiseler çok çabuk gerçekleşiyor.

Bu olgu Şili'deki VLT tarafından, özellikle de teleskoba ekli Düşük Dağılımlı Spektrograf (FORS) ve Odak Düşürücü tarafından elde edildi.

8,2 metre uzunluğundaki FORS, VLT'yi teşkil eden 4 teleskoptan biri.

Yakın zamanda gökbilimciler bir başka güzel ve eşsiz olayı daha görüntüledi: Bir beyaz cücenin infilakı sonrası gerçekleşen ultraviyole ışık patlaması.

Gökbilimciler böyle bir hadiseyi daha önce sadece bir kez görebilmişti ancak gezegenimizin kendi demir çekirdeği etrafında nasıl oluştuğu ve karanlık enerjinin etkileri dahil evrenin gizemlerini açığa çıkarmakta yardımcı olabileceğini umuyorlar.

Karanlık enerji, evrenimizin genişleme hızını yavaşlatmak yerine artırmış gibi görünen gizemli bir güç.

Evrendeki toplam enerjinin yüzde 70'ini oluşturan bu enerji, bilim insanlarınca halen diğerlerine nazaran bilinmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Feci kaza! Bir anda ters döndüFeci kaza! Bir anda ters döndü
Personel alımı ilanları yayımlandı! Devlet personel alımı ilanlarıPersonel alımı ilanları yayımlandı! Devlet personel alımı ilanları

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Çocuklarına para yerine bakın ne taktı!

Çocuklarına para yerine bakın ne taktı!

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
"Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı"

Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı

ABD'de otobandaki feci kaza böyle görüntülendi

Feci kaza! Bir anda ters döndü

80 deveden oluşan azgın sürü, üç köyü istila etti

80 deveden oluşan azgın sürü, üç köyü istila etti

Jamaika'da rasta yasağı!

Jamaika'da rasta yasağı!

Dünya dışı yaşamın olasılığı kanıtladı!

Dünya dışı yaşamın olasılığı kanıtladı!

Belçika'nın en yaşlı kişisi 111 yaşında hayatını kaybetti

Ülkenin en yaşlı kişisi 111 yaşında öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.