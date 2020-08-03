Son derece nadir uzay kelebeği görüntülendi!

NGC 2899 olarak bilinen kabarcık daha önce hiç bu kadar detaylı görüntülenmemişti.

Merkezinden itibaren iki ışık yılı kadar geniş bir mesafeye (yaklaşık 19 trilyon km) yayılan gazın sıcaklığı on bin dereceye kadar varabiliyor. Kabarcığın parlamasına da bu neden oluyor.

ESO, bu yüksek ısılara bulutsunun ana yıldızındaki radyasyonun sebebiyet verdiğini belirtiyor. Bu sıcaklıklar da mavi parıltılı oksijenin etrafındaki hidrojenin kırmızı renkte parlamasını sağlıyor.

Uzay kelebeği, Güney Yarımküre'den görülen ve Yelken diye de bilinen Vela Takımyıldızı'nda, üç binle 6 bin 500 ışık yılı arası bir uzaklıkta yer alıyor. Merkezinde kendisine çarpıcı ve neredeyse simetrik şeklini veren iki yıldızı bulunuyor.

Tüm bulutsuların yalnızca yüzde 10'la yüzde 20 kadarı böyle iki kutuplu şekle sahip.

Gezegenimsi bulutsular, Güneş'ten 6 kat daha fazla kütleye sahip olabilen yaşlı yıldızların çökerek çok miktarda gazı serbest bırakmasıyla oluşuyor.

Ultraviyole radyasyon, gazın uzayda dağılana kadar parlak biçimde ışıldamasına neden oluyor. Kozmik zaman ölçeğinde bu hadiseler çok çabuk gerçekleşiyor.