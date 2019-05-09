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ESO’dan başkanlara hayırlı olsun ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:45 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyaret etti.Ziyarete ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Gürhan Albayrak, Güven Erdoğan, Evren Şahin ve ESO Üyesi Mehmet Çengelli katıldı.Yapılan ziyaretler sonrası konuşan ESO Başkanı Kesikbaş, “31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yeniden göreve seçilmelerinden dolayı belediye başkanlarımızı kutlayarak, yeni dönemde başarı temennilerimizi ilettik.

ESO’dan başkanlara hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyaret etti.
Ziyarete ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Gürhan Albayrak, Güven Erdoğan, Evren Şahin ve ESO Üyesi Mehmet Çengelli katıldı.
Yapılan ziyaretler sonrası konuşan ESO Başkanı Kesikbaş, “31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yeniden göreve seçilmelerinden dolayı belediye başkanlarımızı kutlayarak, yeni dönemde başarı temennilerimizi ilettik. Görüşmede projelerimizden bahsederek bu konuda her türlü işbirliğine ve diyaloğa açık olduğumuzu belirttik. Eskişehir hepimiz için çok değerli ve şehrimizi bir adım öteye taşıyacak girişimleri önemsediğimizi belirttik” dedi.

ESO’dan başkanlara hayırlı olsun ziyareti

ESO’dan başkanlara hayırlı olsun ziyareti

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