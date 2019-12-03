HABER

ESOGÜ'de katliam yapan Volkan Bayar ve azmettirici Saadet Aylin Yağan hakkında yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38) ile azmettirici olduğu iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Yağan, aynı üniversitede öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Yalçın Bay’ı silahla tehdit ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada 1’er yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

ESOGÜ'de katliam yapan Volkan Bayar ve azmettirici Saadet Aylin Yağan hakkında yeni gelişme!

Eskişehir 9’ncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, 4 akademisyenin ölümüyle ilgili davada tutuklu bulunan Volkan Bayar, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Eski eş tutuksuz sanık Saadet Aylin Yağan ile şikayetçi Yardımcı Doçent Dr. Yalçın Bay ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan Volkan Bayar suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, “Son duruşmaya katılmak istemediğimi beyan eden dilekçe yazmıştım. Bu dikkate alınsın. Beraatime karar verilesin, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve erteleme istemiyorum” dedi. Saadet Aylin Yağan da suçlamaları kabul etmeyerek, beraat kararı verilmesini talep etti.

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandıEskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

VOLKAN BAYAR VE SAADET AYLİN YAĞAN'IN CEZALARI BELLİ OLDU

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Volkan Bayar’a ‘silahlı tehdit’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanığın cezasını, pişmanlık görmemesi ve yeniden suç işleyebileceğine dair kanaat bulunduğu gerekçeleriyle ertelemedi.

Saadet Aylin Yağan da ‘silahlı tehdit’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına, hakaret suçundan da 1740 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yağan’a verilen cezaları 5 yıl süreyle erteledi.

Kaynak: DHA


Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Mersin'de DEAŞ operasyonuMersin'de DEAŞ operasyonu
Çilekte topraksız üretimle yıllık 200 ton çilek hasadını hedefliyorÇilekte topraksız üretimle yıllık 200 ton çilek hasadını hedefliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
volkan bayar Saadet Aylin Yağan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
1 yıl mı ödül resmen caniye Adalet (!)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın hakkında yeni gelişme!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Yeni gelişme

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Hollandalı Mariana'yı erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp ortadan kayboldu!

Hollandalı Mariana, ayakta duramayınca hastaneye kaldırıldı!

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası!

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası!

Prof. Dr. Ahmet Arvas vefat etti

Ünlü profesör hayatını kaybetti

Çakar lamba bitti derken, trafikte şimdi de tepe lambası kabusu!

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.