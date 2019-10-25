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ESOGÜ Hastanesi’nde Hasta Hakları Günü kutlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 26 Ekim “Hasta Hakları Günü”, Hastane Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.Etkinlik kapsamında hastane poliklinikler girişinde kurulan stantta hasta hakları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 26 Ekim “Hasta Hakları Günü”, Hastane Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Etkinlik kapsamında hastane poliklinikler girişinde kurulan stantta hasta hakları konusunda bilgilendirme yapıldı. Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ile Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Sorumlusu Esin Gökalp‘in de katılımlarıyla gerçekleştirilen bilgilendirmede, haklarının yanı sıra hastaların sorumluluklarından da bahsedilerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Servislerde yatan hastalara ziyaretlerin de gerçekleştirildiği etkinlikte, hastalarla yapılan görüşmelerde Hastane Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi’nin amacının sorunların yerinde çözümlenmesi olduğu belirtildi. Hastaların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında birime başvuruda bulunabilecekleri ifade edilirken, hastalar ve hasta yakınlarının da hastane kurallarına uymalarının gerektiği belirtildi. Görüşülen hastalar ziyaretten ve bilgilendirmeden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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