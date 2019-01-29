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ESOGÜ ile ALBILA A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 21:11 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile ALBILA Serum Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile ALBILA Serum Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını destekleme amaçlı protokol imzalandı.
Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde protokole ESOGÜ adına Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, ALBILA İlaç A.Ş. adına ise Yönetim Kurulu Başkanı M. Akın Kozanoğlu imza koydu. İmza töreninde ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Figen Çalışkan da hazır bulundu.
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, üniversite-sanayi işbirliğinde örnek bir çalışma olacak protokol çerçevesinde ESOGÜ ve ALBILA’daki bilgi birikimi ve teknolojik altyapının karşılıklı kullanımıyla, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinde yeni bir ortaklığın daha sağlanacağını belirtti. Prof. Dr. Kemal Şenocak, sanayi kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri çerçevesinde akademik çözüm ortağı olarak rol almaya üniversite olarak büyük önem verdiklerini kaydetti.
ESOGÜ ve ALBILA A.Ş. arasındaki protokol çerçevesinde gerçekleşecek faaliyetler aracılığıyla, yurt dışına bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunulması ve ülkemiz biyoteknolojik ilaç sanayisinin kullanımına sunulmak üzere yerli ve milli ürünler ortaya çıkarılması hedefleniyor

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