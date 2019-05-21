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ESOGÜ katliamında sır perdesi aralanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 12:26 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniveristesi’nde (ESOGÜ) 4 kişinin öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede katliamın faili olarak görülen Volkan Bayar hakkında ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan 4 kez ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası’ talep edildi.

ESOGÜ katliamında sır perdesi aralanıyor

Eskişehir Osmangazi Üniveristesi’nde (ESOGÜ) 4 kişinin öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede katliamın faili olarak görülen Volkan Bayar hakkında ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan 4 kez ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası’ talep edildi. Cinayetin azmettiricisinin eşi Aylin Bayar olduğu ileri sürüldü.
Cumhuriyet Savcısı’nın hazırlamış olduğu iddianamede Volkan Bayar’ın telefon kayıtlarına yer verildi. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olan eşi Saadet Aylin Bayar için tasarlayarak adam öldürmeye azmettirmek suçundan aynı ceza istendi. İddianamede cinayetin işlenmesinin ardından Volkan Bayar’ın eşini aradığına yer verilerek; Volkan Bayar’ın: “Rahatla şimdi, hepsini vurdum, hepsini. Rahatla. Polis çağırdım, polis geliyor ben bekliyorum” dediği, eşi Aylin Bayar’ın ise “neredesin sen?, ne yaptın?, sen ne yaptın Allah’ını seversen” dediği, bunun üzerine katil Bayar’ın “evine git, Allah belanı versin, katil ettin beni. Senin yüzünden katil oldum. Senin konuşmaların yüzünden en sonunda vurmak zorunda kaldım adamları” şeklinde konuştuğu, soruşturma sırasında konuşmaların Volkan Bayar’ın cep telefonunda bulunduğu belirtildi.

3 kişiyi başından, 1 kişiyi göğsünden vurmuş
İddianamede Adli Tıp Raporundaki ölen 4 kişiye isabet eden mermi sayılarına da değinildi. Raporda “Mikail Yalçın’ın ateşli mermi çekirdeği yaralanması sonucu meydana gelen boyun bölgesindeki büyük damar yaralanması, Mehmet Fatih Özmut’un ölümünün ateşli silah mermi çekirdeğinin beyin dokusu harabiyeti, Serdar Çağlak’ın akciğer delinmesi sonucu vefat ettiği ve Yasir Armağan’ın ateşli silah mermi çekirdeğinin beyin kanaması ve beyin dokusu harabiyeti ve iç kanama sonucu meydana geldiği” belirtildi.

Aralarında 12 adet mermi isabet eden de var
İddianamede cinayet zanlısı Volkan Bayar ile ilgili şu tespitlere de yer verildi:
“Bayar üçüncü katta bulunan Yasir Armağan’ın 332 nolu odaya girdiği ve maktulü hedef alarak ateş ettiği, 12 adet merminin Yasir Armağan’a isabet ettiği anlaşılmıştır. Sonrasında binanın 1’inci katına inen Bayar, Mehmet Fatih Özmutlu’yu hedef almış, Özmutlu’ya 2 adet mermi isabet etmiştir. Aynı katta bulunan Mikail Yalçın’ı hedef alan zanlı, maktulün vücuduna 3 adet mermi isabet ettirmiştir. Bayar, daha sonra zemin kata inerek Serdar Çağlak’ı hedef almış, Çağlak’a 1 adet mermi isabet etmiştir. Saat 14.34 sıralarında fakültenin hizmet binasından elinde silah ile çıkan Bayar, 14.40’da polis ekiplerini görmesi üzerine tabancayı yere bırakarak teslim olmuştur.”

Eşine de aynı ceza istendi
Cumhuriyet Savcısı İddianamede Volkan Bayar’ın kasten adam öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini eşi Aylin Bayar’ı ise kasten adam öldürmeye azmettirmek suçundan aynı ceza ile cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar 21 Haziran’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Olay
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde 5 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen olayda araştırma görevlisi Volkan Bayar, silahlı saldırısı sonucu 4 üniversite personelini öldürmüştü. Saldırıda dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutman yaşamını yitirmişti.

ESOGÜ katliamında sır perdesi aralanıyor

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