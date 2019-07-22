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ESOGÜ uluslararası üniversite olma yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı her yıl bir öncekine göre büyük artış gösteriyor.ESOGÜ Rektör vekili Prof.

ESOGÜ uluslararası üniversite olma yolunda

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı her yıl bir öncekine göre büyük artış gösteriyor.
ESOGÜ Rektör vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş son yıllarda Türkçe öğrenmek ve ardından lisans ve lisansüstü programlarında öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni tercih ettiklerini belirtti. Bu sayede ESOGÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (TÖMER) kayıtlı öğrenci sayısında da büyük bir artış kaydedildiğini söyledi.
ESOGÜ Rektör vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, yaptığı açıklamada, 2018-2019 öğretim yılında TÖMER’e hem T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan (YTB) Türkiye burslusu olarak hem de kendi imkânları ile gelip kayıt yaptıran çok sayıda öğrencinin bulunduğunu belirtti. Öğrencilerin Türkçe öğrenimlerini tamamladıktan sonra da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde öğrenim görme hakkı kazandıklarını dile getiren Prof. Dr. Ali Arslantaş, “2018-2019 öğretim yılında 57 farklı ülkeden gelen toplam 230 uluslararası öğrenci, TÖMER’deki öğrenimlerini tamamlayarak mezun oldular ve kayıt yaptırmak üzere Üniversitemizin çeşitli birimlerine yönlendirildiler” dedi.
Aslantaş, mezun olan öğrencilerin, yaklaşık 10 ay boyunca Türkçe öğretiminin yanında çeşitli etkinlikler sayesinde Türk kültürü ve Türkiye’yi de tanıma fırsatı bulduklarını sözlerine ekledi.

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