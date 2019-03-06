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ESOGÜ’de sınavı kaygısı tartışılacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.03.2019 15:24 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın düzenlediği “Sınav Yaşamımızda Ne Kadar Önemli?” konulu panelde sınava kaygısı tartışılacak.Panel, ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç.

ESOGÜ’de sınavı kaygısı tartışılacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın düzenlediği “Sınav Yaşamımızda Ne Kadar Önemli?” konulu panelde sınava kaygısı tartışılacak.
Panel, ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Saniye Tülin Fidan ile Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Damla Eyüboğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Eyüboğlu’nun konuşmacı olarak katılımları ile 12 Mart 2019 Salı günü 12.30-13.30 saatleri arasında Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.
Panelde Doç. Dr. Saniye Tülin Fidan “Sınavın Hayatımıza Etkisi”, Dr. Öğr. Üyesi Damla Eyüboğlu “Çocuk ve Gençlerde Sınav Kaygısı”, Dr. Öğr. Üyesi Murat Eyüboğlu “Sınav Kaygısıyla Nasıl Baş Edebiliriz?” başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Saniye Tülin Fidan, panel öncesinde sınav kaygısına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:
“Sınav şüphesiz her yaş grubunda değişik derecelerde kaygı uyandırmaktadır. Özellikle çocuk ve ergenlerde aynı zamanda iyi bir geleceğe sahip olma isteği ile birlikte bu kaygı biraz daha önemli bir hal almaktadır. Duruma bağlı kaygı kişinin sınav gibi stres oluşturan bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren bir uyarılmışlık durumudur. Kaygının türü ve seviyesi önemlidir. Eğer kaygı bireyin günlük yaşamının merkezi olur ve birey kaygı üzerine odaklanırsa, o zaman kişi normal yaşamını sürdüremez hale gelir. Sınava çalışırken çocuk ve ergenlerin bireysel bilişsel, duygusal özelliklerinin ve yeteneklerinin farkına vararak gerçekçi hedefler belirlemesi ve bu özellikleri çalışarak en üst düzeye çıkarma isteği ve motivasyonu, sınava bağlı oluşan kaygı ile baş etme açısından oldukça önemlidir. Ailelerin ve öğretmenlerin bu konuda çocuk ve ergenlere her açıdan yol gösterici ve destekleyici olmaları gerekmektedir.”

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