ESOGÜ’de TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı tanıtım toplantısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) ile Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)’nin birlikte düzenlediği “TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG)” tanıtımi gerçekleşti.

ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’ndaki tanıtım toplantısına konuşmacı olarak katılan Bursa Uludağ Üniversitesi TTO’dan Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Koordinatörü Nihal Sağlam ile Girişimcilik ve Şirketleşme Koordinatörü Şenay Vatansever, ESOGÜ öğrencilerini TÜBİTAK 1512 BİGG hakkında bilgilendirdi. TÜBİTAK 1512 BİGG’yi genel olarak tanıtan Uludağ Üniversitesi TTO FSMH Koordinatörü Nihal Sağlam, TÜBİTAK’ın teknoloji odaklı ve AR-Ge niteliği olan iş fikirleri istediğini belirtirken, program kapsamında desteği kimlerin alabileceği ve bunun için işletilen süreci de anlattı.

TÜBİTAK 1512 BİGG’nin istihdamı artırmak, dışa bağımlılığı azaltmak ve teknoloji tabanlı genç firmaların kurulması gibi nihai hedefleri olduğunu ifade eden Nihal Sağlam, destek öncesi gerçekleştirilen eğitim sürecinin de başvuru sahiplerinin ufkunun açılmasına ve kafalarında belli konuların şekillenmesine yardımcı olan faydalı bir süreç olduğunu kaydetti. TTO’ların üniversitelerde kıymeti bilinmesi gereken kuruluşlar olduğunu vurgulayan Nihal Sağlam, gençlerden Ar-Ge, patent ve teknolojik iş fikirlerini mutlaka TTO’lara getirmelerini istedi. Nihal Sağlam bugüne kadar destek alan ve ödül kazanan iş fikirleri ve proje başlıklarından örnekler de verdi.

Etkinlik Nihal Sağlam ve Şenay Vatansever’in öğrencilerden gelen soruları yanıtladıkları bölümle sona erdi.



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