HABER

ESOGÜ’de yüksek lisans ve doktora başvuruları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2019-2020 öğretim yılı güz yarıyılı için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuru almaya devam ediyor.Yapılan açıklamaya göre; öğrencilerin gerek akademik yeterliliklerinde gerekse mesleki yaşamlarında kendilerini geliştirdikleri lisansüstü programlara başvurularda Türkiye’nin farklı illerinden gelen öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

ESOGÜ’de yüksek lisans ve doktora başvuruları devam ediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2019-2020 öğretim yılı güz yarıyılı için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuru almaya devam ediyor.
Yapılan açıklamaya göre; öğrencilerin gerek akademik yeterliliklerinde gerekse mesleki yaşamlarında kendilerini geliştirdikleri lisansüstü programlara başvurularda Türkiye’nin farklı illerinden gelen öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Dört enstitü bünyesinde yaklaşık 50 programda doktora, 80 programda tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitiminin verildiği ESOGÜ’de başvurular 23 Ağustosa kadar devam edecek. Yüksek lisans ve doktora adayları ilgili enstitü web sitelerinden lisansüstü programlar, başvuru süreçleri ve koşulları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecekler.

Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı
Çadırda kalan tarım işçileri yağmura yakalanınca halı sahaya yerleştirildiÇadırda kalan tarım işçileri yağmura yakalanınca halı sahaya yerleştirildi
Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldıNehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

Aranan o şahıs HDP binasında yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı görüntüsü ortaya çıktı!

Canlı bomba böyle yakalanmış!

Jandarma Genel Komutanı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Jandarma Genel Komutanı: Teröristlerden tamamen temizlendi

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda dev rakam!

Diyarbakır'daki operasyonda dev rakam!

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı

Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.