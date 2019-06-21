ESOGÜ'deki cinayetlerle ilgili dava

"Yüksek lisans yaparken tanıştım. Keşke onunla evlenmeseydim. Psikolojik şiddet gördüm. Çok kıskanç biriydi. Herkesle kavga eden bir adamdı. Benim konuyla hiçbir alakam yok. FETÖ nedir bilmem. Volkan'ın dedesi istihbarat polisiydi. Tokat'da dekanla da kavga etmişti. Sonra Eskişehir'e geldik. Defalarca sorun çıkarmamasını söyledim. 3 yıl ayrı yaşadık. Daha sonra 15 Temmuz olayları oldu. Üniversitede birkaç kişi açığa alınmıştı. Volkan, 'ben onları şikayet edeceğim' dedi. Maktullerle ilgili benim bir şikayetim yoktu. Ne git öldür, ne de git zarar ver dedim. Zaten kişileri tanımıyorum."

Volkan Bayar ile evlenmesinin bir hata olduğunu anlatan Yağan, şöyle devam etti:

Maktullerle bir ilgisinin olmadığını ileri süren Yağan, "Tanımadığım biriyle evlendim. Çok büyük bir yanlış yaptığımı anladım. Maktulleri tanımam. Neden birini öldürteyim ki?" dedi.

Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski eşi Yağan ise salonda hazır bulundu.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Bayar ile Kocaeli F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 3 akademisyen ile fakülte sekreterini öldüren araştırma görevlisi tutuklu sanık Volkan Bayar ile eski eşi aynı üniversitede araştırma görevlisi Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına devam edildi.

Yağan, olay günü Bayar ile telefon görüşmelerinin olduğunu aktardı.

Eski eşinin sürekli kendisini suçladığını savunan Yağan, "Olay günü yine telefon konuşmamızda 'beni katil ettin, hepsini vurdum' gibi sözleri oldu. Bu onun karakter yapısıdır. Sürekli her şeyde beni suçlardı. Ben Volkan'ı azmettirmedim." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen ESOGÜ Öğretim Üyesi D.N.B. ise sanık Volkan Bayar'ı olay günü fakülte içinde gördüğünü ifade etti.

Tanık öğretim üyesi şöyle devam etti:

"Koridordaki kapı isimlerine tek tek bakarken gezdiğini gördüm. Odası bizim katta değildi. Volkan'ın kapılara bakması bende şaşkınlık oluşturdu. Tedirgin oldum, odama geçtim. Olaydan on gün önce bir arkadaşım bana 'Hocam bu aralar nereye gitsem Volkan'ı ve Aylin'i çarşıda veya fakültede yanı başımda görüyorum. Birden arkamda beliriyorlar.' dedi. Dikkatli olmasını söyledim."

- "Bu iş 24 kurşuna bakar"

Tanık B, sanık Volkan Bayar'ın üniversitede birçok kişi hakkında iftiralarda bulunduğunu öne sürdü.

O dönemde sanık Volkan'ın 'bu iş 24 kurşuna bakar' diye söylemlerinin konuşulduğunu anlatan tanık B, şunları anlattı: