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ESOGÜ'deki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:28 | Son Güncelleme

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden 4 kişinin yakınları olayın yaşandığı fakülte binası girişine karanfil bıraktı - Aileler adına açıklama yapan avukat Ahmet Gürcan Orhan: - "Olaya ilişkin bugüne kadar iddianame henüz hazırlanmamış, ceza davası halen açılamamıştır"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) bir araştırma görevlisi tarafından silahlı saldırıda hayatını kaybeden aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri adına Yenikent Mahallesi'ndeki bir dernek lokalinde açıklama yapan avukat Ahmet Gürcan Orhan, bir yıl önce 5 Nisan 2018 günü ülkeyi ve Eskişehir'i dehşete düşüren olay yaşandığını, ESOGÜ'de 4 akademisyenin öldürüldüğünü anımsattı.

Orhan, olaya ilişkin bugüne kadar iddianamenin henüz hazırlanmadığını ve ceza davasının açılmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Savcılığın ve ilgili makamların konuyu hassasiyetle değerlendirdikleri hususunda kuşkumuz olmamakla birlikte, soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosyanın ne aşamada olduğuyla ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz. Ancak bilinmesini isteriz ki göz göre göre gelen bu cinayetin tüm sorumluları hakkında yüce Türk yargısının nezdinde her türlü yasal yola başvuracak ve cinayette ihmali, desteği ve yardımı olan herkesin hukuk karşısında gereken cezayı alması için tüm gücümüzle çalışacağız. Savcılık soruşturmasının yanında ayrıca YÖK tarafından da inceleme yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu inceleme de bildiğimiz kadarıyla halen sonuçlanmamıştır."

Yaşanan olayın basit bir cinayet olmadığını başından beri ifade edilmesine rağmen, henüz aileleri ve kamuoyunu tatmin eden bir adım atılmadığını ileri süren Orhan, "Olayda kastı ve ihmali bulunanların bir an önce cezalandırılması ve ailelerin üzüntülerinin bir nebze azalması için savcılık ve YÖK soruşturmalarının bir an önce neticelendirilmesi öncelikli talebimizdir. Bugün üniversitede anma töreni düzenlenmektedir. Törene katılım çok sınırlı tutulmuştur." dedi.

Açıklamanın ardından saldırıda hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın yakınları ve avukatları, olayın yaşandığı fakülte binasının girişine karanfil bıraktı.

5 Nisan 2018'de yaşanan olayın ardından katil zanlısı olarak Volkan Bayar ile eski eşi, gözaltına alınmıştı. Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eski eşi serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir ESOGÜ silahlı saldırı

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