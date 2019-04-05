ESOGÜ'deki silahlı saldırı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) bir araştırma görevlisi tarafından silahlı saldırıda hayatını kaybeden aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri adına Yenikent Mahallesi'ndeki bir dernek lokalinde açıklama yapan avukat Ahmet Gürcan Orhan, bir yıl önce 5 Nisan 2018 günü ülkeyi ve Eskişehir'i dehşete düşüren olay yaşandığını, ESOGÜ'de 4 akademisyenin öldürüldüğünü anımsattı.

Orhan, olaya ilişkin bugüne kadar iddianamenin henüz hazırlanmadığını ve ceza davasının açılmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Savcılığın ve ilgili makamların konuyu hassasiyetle değerlendirdikleri hususunda kuşkumuz olmamakla birlikte, soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosyanın ne aşamada olduğuyla ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz. Ancak bilinmesini isteriz ki göz göre göre gelen bu cinayetin tüm sorumluları hakkında yüce Türk yargısının nezdinde her türlü yasal yola başvuracak ve cinayette ihmali, desteği ve yardımı olan herkesin hukuk karşısında gereken cezayı alması için tüm gücümüzle çalışacağız. Savcılık soruşturmasının yanında ayrıca YÖK tarafından da inceleme yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu inceleme de bildiğimiz kadarıyla halen sonuçlanmamıştır."