ESOGÜ'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler anıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişi, törenle anıldı.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan için Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Vali Yardımcısı Arslan Avşarbey'in yanı sıra üniversite görevlileri katıldı.

Tören, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım'ın okuduğu dua ile sona erdi.

Buradaki etkinliğin ardından eğitim şehitlerinin her biri adına Eğitim Fakültesinin dört köşesine dört çınar ağacı dikildi. ESOGÜ Kütüphanesi'nde "5 Nisan Eğitim Şehitleri Salonu" adlı okuma salonunun açılışı yapıldı.

Ayrıca ESOGÜ Cami'nde Cuma namazı öncesinde hayatını kaybeden 4 kişi için Mevlid-i Şerif okundu.

5 Nisan 2018'de yaşanan olayın ardından katil zanlısı olarak Volkan Bayar ile eski eşi, gözaltına alınmıştı. Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eski eşi serbest bırakılmıştı.

