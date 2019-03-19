HABER

ESOGÜ’ün 12. Beyin Bilgi Yarışması ödül töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 16:48 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ile ESOGÜ Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM)’nin birlikte düzenlediği Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 12.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ile ESOGÜ Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM)’nin birlikte düzenlediği Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 12. Beyin Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.
ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Beyin Farkındalığı Haftası 2019 Koordinatörü Prof. Dr. Ferhan Esen, yarışmanın hazırlık sürecini anlattı ve yarışmaya 5 farklı ildeki 31 okuldan 56 kız ve 21 erkek öğrencinin katıldığını, öğrencilere 35 biyoloji öğretmeninin rehberlik ettiğini söyledi. Daha sonra Beyin Farkındalığı Haftası 2019 etkinliklerini fotoğraflar eşliğinde anlatan Prof. Dr. Ferhan Esen, ESOGÜ Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı başta olmak üzere destek olan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ise, Beyin Farkındalığı Haftası etkinliklerinin büyük bir emeği gerektirdiğini belirterek, etkinliklerin koordinatörü Prof. Dr. Ferhan Esen’e teşekkür etti. Böyle yarışmalara katılmanın öğrencilerin takım ruhu içinde çalışma, kurum aidiyeti ve rekabete ısınmalarına yardımcı olması açısından önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, alınan ödüllerin de ilerisi için motivasyonun ilk adımları olduğunu dile getirdi.
Editörü olduğu beyin cerrahisi kitabını ilk üç dereceyi alan öğrencilere hediye edeceğini de belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, öğrencilere hedeflerini yüksek koymalarını ve ESOGÜ Tıp Fakültesi’ni tercih etmelerini öğütledi. Prof. Dr. Ali Arslantaş, konuşmasını yarışmaya katılan öğrencilere, 35 biyoloji öğretmenine ve okul müdürlerine teşekkür ederek tamamladı.
Konuşmaların ardından 12. Beyin Bilgi Yarışması’nda ilk 5 dereceyi alan öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra derece alan okulların müdürleri ve biyoloji öğretmelerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

ESOGÜ’ün 12. Beyin Bilgi Yarışması ödül töreni

ESOGÜ’ün 12. Beyin Bilgi Yarışması ödül töreni

ESOGÜ’ün 12. Beyin Bilgi Yarışması ödül töreni

ESOGÜ’ün 12. Beyin Bilgi Yarışması ödül töreni

ESOGÜ’ün 12. Beyin Bilgi Yarışması ödül töreni

ESOGÜ’ün 12. Beyin Bilgi Yarışması ödül töreni

ESOGÜ’ün 12. Beyin Bilgi Yarışması ödül töreni

ESOGÜ’ün 12. Beyin Bilgi Yarışması ödül töreni

ESOGÜ’ün 12. Beyin Bilgi Yarışması ödül töreni

ESOGÜ’ün 12. Beyin Bilgi Yarışması ödül töreni

ESOGÜ’ün 12. Beyin Bilgi Yarışması ödül töreni

ESOGÜ’ün 12. Beyin Bilgi Yarışması ödül töreni

ESOGÜ’ün 12. Beyin Bilgi Yarışması ödül töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Gülden Aydın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.