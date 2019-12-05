HABER

Esper: ABD Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmeyi tamamladı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 12:17 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan askeri çekilmesini tamamladığını açıkladı.

Esper: ABD Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmeyi tamamladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekeceğini Ekim ayında açıklamasının ardından Savunma Bakanı Mark Esper Reuters'a verdiği mülakatta ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan askeri çekilmesinin tamamlandığını kaydetti.

Esper ABD'nin Suriye'nin diğer bölgelerinde 600 kişilik bir birliğinin kalacağını aktardı. Trump'ın çekilme açıklamasından sonra ülkede bulunan bin askerin yüzde 40'ı çekilmişti.

NATO Zirvesi dönüşü konuşan Savunma Bakanı gerekli olduğu hallerde ABD'nin Suriye'ye küçük sayıda birlik sokup çıkartabilme olanaklarının olduğunu kaydetti.

Esper Avrupa'nın Suriye görevine katkısı olması durumunda ABD'nin Suriye'deki birliklerini daha da azaltabileceğini belirtti.

NATO Zirvesi nedeniyle Londra'da bulunan Başkan Trump da ABD birliklerinden Suriye petrol rezervlerinin IŞİD'in eline düşmemesini sağlamasını istediğini kaydetti.

S-400 meselesi

Esper Türkiye ile yaşanan S-400 gerilimi ile ilgili olarak da NATO Zirvesi sırasında Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmeden bir netice çıkmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesinde yaptığı açıklamada NATO'nun YPG'yi terör örgütü kabul etmemesi halinde Türkiye'nin de Baltık Planı'nın karşısında olacağını söylemişti. Ancak zirvede, Türkiye planı engellemedi ve Baltık ülkeleri ile Polonya'nın Rusya'ya karşı savunulmasını öngören savunma planı kabul edildi.

Esper Türkiye'nin pozisyonunu değiştirmesini olumlu gördüğünü ve Türkiye'nin NATO'nun "değerli bir parçası" olduğunu kaydetti.

Reuters,DW/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Şezlongta seksi şaka! Şezlongta seksi şaka!
Tarihin 'en büyüğü' yaşanıyor!Tarihin 'en büyüğü' yaşanıyor!
Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları için Lahey'e başvurduKıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları için Lahey'e başvurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihin 'en büyüğü' yaşanıyor!

Tarihin 'en büyüğü' yaşanıyor!

İngiliz yazar, 435 gündür yardım için yürüyor

İngiliz yazar, 435 gündür yardım için yürüyor

Sınırda güvenlik güçleri ile çatışma: 24 kişi öldü!

Sınırda güvenlik güçleri ile çatışma: 24 kişi öldü!

Hindistan'da trafik kazası: 9 ölü, 10 yaralı

Hindistan'da trafik kazası: 9 ölü, 10 yaralı

ABD Savunma Bakanı duyurdu: Suriye'de çekilme tamamlandı

ABD Savunma Bakanı duyurdu: Suriye'de çekilme tamamlandı

Dört anayasa uzmanından üçü 'azledilmeli' dedi!

Dört anayasa uzmanından üçü 'azledilmeli' dedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.