Esper ABD’nin Almanya’dan Çekilme Planını Açıkladı

ABD, Almanya'dan asker çekme planını bugün resmen açıkladı. Plana göre yaklaşık 12 bin Amerikan askerinin Almanya'dan ayrılması bekleniyor. Savunma Bakanı Mark Esper, ilk aşama çekilmenin haftalar içinde başlayabileceğini söyledi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Almanya’daki asker sayısının 36 binden 24 bine indirileceğini açıkladı. 12 bin askerin 5 bin 600’ünün NATO ülkelerinde konuşlandırılacağını belirten Esper, 6 bin 400’ünün de ABD’ye döneceğini kaydetti. Esper, NATO’yu güçlendirecek bu hamlenin, Rusya’ya karşı caydırıcılıkta etkili olacağını kaydetti. Esper, ülkeye dönecek askerlerin Avrupa’da rotasyona gönderileceğini de açıkladı. Avrupa’daki çeşitli ABD karargahlarının güçlendirileceğini açıklayan Esper, Belçika ve İtalya’ya takviye yapacaklarını bildirdi. Esper’ın açıklamasına göre bu kapsamda Belçika’ya Almanya’dan çekilen askerlerin 2 bini Belçika’ya konuşlandırılacak. İngiltere’den Almanya’ya gönderilmesi planlanan 2 bin 500 havacı yerinde kalacak. Bir hava kuvvetleri filosu İtalya’ya yeniden konuşlandırılacak. ABD’ye dönecek ama rotasyona girecek askerler de Karadeniz’e yakın bölgelere gönderilecek.

Savunma Bakanı Mark Esper ayrıca, ABD Başkanı Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın duyurduğu üzere, ABD ordusu içinde yeni oluşturulan Beşinci Kolordu’nun da Polonya’ya taşınmasını planladıklarını duyurdu. Esper bunun için önce Varşova’nın Savunma İşbirliği Anlaşması’nı onaylaması gerektiğini söyledi. ABD’li yetkililer, Almanya’dan çekilecek askerlerin yaklaşık yarısının Rusya ile gerilime karşı Avrupa’da konuşlu kalacağını daha önce açıklamıştı. İsimlerini açıklamayan yetkililer, çekilme ve yeniden konuşlandırma planının ise yıllar sürebileceğini belirtti. Trump talimat vermişti ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında, Almanya’da konuşlu asker sayısını 9 bin 500 azaltarak 25 bine çekeceklerini açıklamıştı. Başkan Trump, Almanya’yı NATO’nun talep ettiği savunma harcamalarını yapmadığı için eleştirmişti. Bu açıklamadan beş gün sonra, Beyaz Saray’ı ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşen Trump, Polonya’nın ilave asker talebinde bulunduğunu kaydederek, “Bunun maliyetini ödeyecekler ve bu askerleri muhtemelen Almanya’dan Polonya’ya kaydıracağız’’ demiş ve ’’Bence bu, Rusya’ya çok güçlü bir sinyal gönderiyor’’ ifadelerini kullanmıştı.