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Esper: 'Ateşkese Genel Olarak Uyuluyor'

20.10.2019 17:57 | Son Güncelleme

Amerika Savunma Bakanı Mark Esper Suriye’nin kuzeydoğusundaki ateşkese genel olarak uyulduğunu belirtti. Esper, Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmekte olan yaklaşık 1000 Amerikan askerinin Irak’ın batısına kaydırılmasının beklendiğini de söyledi

Esper: 'Ateşkese Genel Olarak Uyuluyor'

Amerika Savunma Bakanı Mark Esper Suriye’nin kuzeydoğusundaki ateşkese genel olarak uyulduğunu belirtti. Esper, Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmekte olan yaklaşık 1000 Amerikan askerinin Irak’ın batısına kaydırılmasının beklendiğini de kaydetti.

Esper, ateşkese genel olarak uyuluyor gibi göründüğünü belirtti ve “sınırlarda bir istikrar görüyoruz, aralıklı atış haberleri almıyoruz, bu beni şaşırtmıyor” ifadelerini kullandı.

Amerika’nın YPG’yle hala temas halinde olduğunu kaydeden Esper, örgütün kontrol ettiği alanlarda cezaevlerini korumaya devam eder göründüğünü de vurguladı.

Amerika Savunma Bakanı, Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilen yaklaşık 1000 Amerikan askerinin IŞİD’e karşı mücadelede Irak’ın savunmasınayardımcı olmak için Irak’ın batısına kaydırılmasının beklendiğini belirtti.

Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeydoğusundan geri çekilmesinin günler içinde değil haftalar içinde olacağının measjını veren Esper, bunun hava ve kara yoluyla gerçekleştirilmekte olduğunu söyledi.

Esper, “şimdiki oyun planı bu güçleri Irak’ın batısına yeniden konuşlandırmak” dedi.

Amerikan askerlerinin Irak’ı üs olarak kullnıp IŞİD militanlarına yönelik Suriye’de kara ve va aoperasyonları gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri henüz netleşmiş değil.

Irak’ta 5 binden fazla Amerikan askeri bulunuyor.

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