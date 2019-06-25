Esper Avrupalı Müttefikleri İran Konusunda İkna Turunda

Savunma Bakanlığı görevine Patrick Shanahan’ın ayrılmasının ardından vekaleten atanan Mark Esper, görevinin ilk gününde NATO müttefiklerini Trump yönetiminin İran yaptırımlarıyla uyum içinde çalışmaya davet etmeye Brüksel’e gitti.
NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde Esper, İran’la çatışmanın önlenmesi ve diplomasi yolunun açılması amacıyla destek toplamak istediğini söyledi.
Pazartesi günü görevi devralmasının ardından ilk kez gazetecilerin karşısına çıkan Mark Esper diplomasiyi askeri operasyona tercih ettiği vurgusu yaptı.
Eski Kara Kuvvetleri Bakanı Esper göreve geçen hafta Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın istifasının ardından Trump tarafından getirilmişti.
Avrupa Savunma Bakanlarıyla görüşmesi öncesinde Esper, ABD’nin müttefiklerine İran’la savaş arayışında olmadıklarını anlatacağını belirtti.
Esper “Bu konuyu uluslararası hale getirmeli ve müttefiklerimizle ortaklarımızı İran’ı müzakere masasına geri çekmek için bizimle çalışmaya ikna etmeliyiz” dedi.
Washington’un Avrupalı müttefikleri Trump’ın ABD’yi 2015’te yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekmesini eleştiriyor ve tarafları ufak bir hatanın savaşa neden olabileceği konusunda uyarıyor.
ABD’li yetkililer Hürmüz Boğazı’ndaki son tanker saldırılarının ardından Pazartesi günü Körfez’deki petrol tankerlerinin güzergahını korumak için müttefik ülkelerle bir koalisyon oluşturma planları yapıldığını söylemişti. Esper bu planın hala olgunlaşmadığını kaydetti.
Esper ABD’nin müttefiklerinden İran konusunda ne yapmasını istediği sorulduğunda “İran’ın bölgedeki faaliyetleri konusunda kaygı ve öfkelerini bizimle birlikte dile getirmeleri güzel bir ilk adım olur” dedi. Esper ABD’nin Avrupa’dan ikinci beklentisinin “Çatışmayı önleyecek, yardıma katkı sağlayacak ve azmimizi gösterecek eylemlerimizin tümünde destek vermeleri” olarak belirtti.
Esper’in ilk NATO mesaisi
Başkan Trump’ın son yedi ayda üç Savunma Bakanı değiştirmesi ayrıca Pentagon’un yönetimiyle ilgili soru işlaretlerini de gündeme getiriyor. Esper’in Avrupalı yetkilileri ve bölgedeki güvenlik yetkililerini ABD ordusunun emin ellerde olduğuna da ikna etmesi gerekiyor.
Bunun özellikle İran, Çin ve Rusya’yla ilgili bir dizi savunma ve dış politika konusunun gündemde olduğu sırada üstlenilmesi gereken oldukça sıra dışı bir görev olduğu yorumu yapılıyor.
26-27 Temmuz’da yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısı kökleri ABD ordusu, ABD savunma sanayisi ve Kongre’ye dayanan Esper’le ilgili izlenim edinilmesi açısından da önem taşıyor.
Uzmanlar NATO Savunma Bakanları toplantısında müttefik ülkelerin Esper’in nasıl bir rol oynayacağına ilişkin ipuçları arayacağının altını çiziyor. Uzmanlar eski Savunma Bakanı Jim Mattis’in güçlü bir NATO savunucusu ve ABD başkanı üzerinde yatıştırıcı etkisi olan bir isim olduğunu hatırlatıyor ve NATO savunma bakanlarının Esper’in de ona benzer özelliklerde olmasını umduklarını söylüyor.
Reuters haber ajansına değerlendirmede bulunan Avrupalı bir diplomat “Çok istesek de Jim Mattis klonlayabileceğimiz birisi değil. Ama Esper’den de olumlu şekilde söz ediliyor. Esper Pentagon’un yeni yüzü olduğu için herkes iyi bir izlenim bırakmak ve kendisiyle görüşmek isteyecek” şeklinde konuştu.
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