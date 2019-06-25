Esper Avrupalı Müttefikleri İran Konusunda İkna Turunda

Washington’un Avrupalı müttefikleri Trump’ın ABD’yi 2015’te yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekmesini eleştiriyor ve tarafları ufak bir hatanın savaşa neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Esper “Bu konuyu uluslararası hale getirmeli ve müttefiklerimizle ortaklarımızı İran’ı müzakere masasına geri çekmek için bizimle çalışmaya ikna etmeliyiz” dedi.

Pazartesi günü görevi devralmasının ardından ilk kez gazetecilerin karşısına çıkan Mark Esper diplomasiyi askeri operasyona tercih ettiği vurgusu yaptı.

ABD’li yetkililer Hürmüz Boğazı’ndaki son tanker saldırılarının ardından Pazartesi günü Körfez’deki petrol tankerlerinin güzergahını korumak için müttefik ülkelerle bir koalisyon oluşturma planları yapıldığını söylemişti. Esper bu planın hala olgunlaşmadığını kaydetti.

Esper ABD’nin müttefiklerinden İran konusunda ne yapmasını istediği sorulduğunda “İran’ın bölgedeki faaliyetleri konusunda kaygı ve öfkelerini bizimle birlikte dile getirmeleri güzel bir ilk adım olur” dedi. Esper ABD’nin Avrupa’dan ikinci beklentisinin “Çatışmayı önleyecek, yardıma katkı sağlayacak ve azmimizi gösterecek eylemlerimizin tümünde destek vermeleri” olarak belirtti.

Esper’in ilk NATO mesaisi

Başkan Trump’ın son yedi ayda üç Savunma Bakanı değiştirmesi ayrıca Pentagon’un yönetimiyle ilgili soru işlaretlerini de gündeme getiriyor. Esper’in Avrupalı yetkilileri ve bölgedeki güvenlik yetkililerini ABD ordusunun emin ellerde olduğuna da ikna etmesi gerekiyor.

Bunun özellikle İran, Çin ve Rusya’yla ilgili bir dizi savunma ve dış politika konusunun gündemde olduğu sırada üstlenilmesi gereken oldukça sıra dışı bir görev olduğu yorumu yapılıyor.