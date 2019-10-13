Esper: 'Bin ABD Askerlerini Suriye'nin Kuzeyinden Çekiyoruz'

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Pazar günü CBS televizyonuna yaptığı açıklamada ABD’nin bin kadar askerini Suriye’nin kuzeyinden en güvenli ve hızlı şekilde çekmeye hazırlandığını söyledi.

Esper, “Son 24 saatte Türkler’in saldırılarını önceden planladıklarından daha güneye ve batıya doğru genişletme eğiliminde olduklarını öğrendik. Ayrıca 24 saatte Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriyeliler ve Ruslarla Türkler’e karşı kuzeyde bir saldırı yapmak için anlaşma yapmaya çalıştıklarını öğrendik” dedi.

Esper, Suriye’de kalan ABD askerlerinin Türk birlikleri ve SDG arasında sıkıştığını kaydetti.

Esper, ABD askerlerinin iki ilerleyen ordunun arasında kaldığını ve bunun savunması imkansız bir durum olduğunu söyledi. “Bu nedenle dün gece Başkan’la ve ulusal güvenlik ekibinin geri kalanıyla konuştum” diyen Esper Başkan’ın ABD güçlerinin Suriye’nin kuzeyinden temkinli şekilde ayrılması komutunu verdiğini kaydetti.

Esper ABD güçlerinin kendini savunma hakkına sahip olduklarını söyledi ve gerekli olması halinde ABD askerlerinin bu hakkını kullanacağını belirtti.

