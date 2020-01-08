Esper: ‘Irak’tan Çekilmiyoruz’

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak’taki Amerikan askerleriyle ilgili politikalarında bir değişiklik olmadığını ve Irak’tan çekilmediklerini söyledi.

Pentagon’da basın toplantısı düzenleyen Esper, Irak hükümetinden ülkedeki Amerikan askerlerinin çekilmesi konusunda bir talep almadıklarını belirtti ve Irak parlamentosunda alınan kararın da bağlayıcı olmadığına dikkati çekti.

Esper, “Benim bildiğim kadarıyla, Irak Başbakanı ya da Irak hükümetinden yasal mevzuatla ilgili ya da ABD güçlerinin çekilmesi konusunda bir talimat ya da talebe dair bir bildirim almadım” dedi.

Savunma Bakanı Mark Esper Irak'taki ABD askerlerinin "yeniden konumlandırılacağına" ilişkin tartışma yaratan mektuba değinerek, "Kafa karışıklığı yaratmak isteyenler olabilir. Irak'tan çekilmiyoruz. Bu konudaki politikamızda bir değişiklik yok" diye konuştu.

Esper, ABD’nin halen Irak’ta 5 binin üzerinde askeri bulunuyor. Bu askerler Irak güçlerine eğitim veriyor ve IŞİD’in kalıntılarıyla mücadele eden koalisyona öncülük ediyor.