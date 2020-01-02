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  4. Esper: ‘İran ya da Müttefikleri Yeni Saldırılar Planlıyor Olabilir’ 

Esper: ‘İran ya da Müttefikleri Yeni Saldırılar Planlıyor Olabilir’ 

02.01.2020 20:20 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran ya da İran’ın desteklediği güçlerin yeni saldırılar düzenleyebileceği yönünde işaretler bulunduğunu belirterek, ABD’nin Amerikalılar’ın hayatlarını korumak için önleyici eyleme geçebileceğini söyledi

Esper: ‘İran ya da Müttefikleri Yeni Saldırılar Planlıyor Olabilir’ 

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran ya da İran’ın desteklediği güçlerin yeni saldırılar düzenleyebileceği yönünde işaretler bulunduğunu belirterek, ABD’nin Amerikalılar’ın hayatlarını korumak için önleyici eyleme geçebileceğini söyledi.

Esper gazetecilere yaptığı açıklamada, “İlave saldırılar planlıyor olabilecekleri yönünde bazı işaretler var, bu yeni değil. Bunu iki üç aydır görüyoruz” dedi.

ABD Savunma Bakanı, “Eğer bu olursa o zaman harekete geçeriz. Bu arada bir saldırı ihbarı ya da bu yönde bir tür işaret alırsak, Amerikan askerlerini ve Amerikalılar’ın hayatlarını korumak için önleyici eyleme de geçeceğiz” diye konuştu.

İran destekli göstericiler, iki gündür şiddetli protesto eylemi düzenledikleri ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünden dün çekilmişti. Washington, yaşanan olayların ardından bölgeye takviye asker göndermişti.

Başkan Donald Trump bir yandan İran’a karşı misilleme tehdidinde bulunmuş ancak diğer yandan savaş istemediğinin de mesajını vermişti.

27 Aralık’ta Hizbullah Tugayları adlı İran destekli örgütün, Kerkük’teki bir askeri üssü hedef alması ve bir Amerikalı çalışanın saldırıda ölmesi üzerine ABD Hava Kuvvetleri bu örgüte ait Irak ve Suriye’deki kampları vurmuştu. Operasyonda en az 25 kişi ölmüş, 55 kişi de yaralanmıştı. Bağdat Büyükelçiliği önündeki olaylar da ABD’nin bu operasyonunun ardından patlak vermişti.

Zaten gerilimli geçen bir yazın ardından bu son kriz de, Ortadoğu’da Washington ve Tahran arasındaki örtülü savaşa yeni bir boyut getirdi.

ABD Savunma Bakanı Esper de, “Oyun değişti ve personelimizi, çıkarlarımızı, bölgedeki ortaklarımızı savunmak için gereken ne varsa yapmaya hazırız” ifadesini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de aynı brifingde yaptığı açıklamada, Ekim ayından bu yana Hizbullah Tugayları tarafından Amerikalı personele karşı sürekli bir kampanya yürütüldüğünü belirtti. Grubun Irak’ın kuzeyindeki füze saldırısının da öldürme amaçlı olduğunu kaydeden Milley, “31 roket atışı uyarı ateşi amacıyla tasarlanmadı, hasar verme ve öldürme amaçlıydı” dedi. Milley, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin kendisini herhangi bir baskından koruyacak muharebe gücüne sahip olduğunu da belirtti.

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