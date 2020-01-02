Esper: ‘İran ya da Müttefikleri Yeni Saldırılar Planlıyor Olabilir’ 

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran ya da İran’ın desteklediği güçlerin yeni saldırılar düzenleyebileceği yönünde işaretler bulunduğunu belirterek, ABD’nin Amerikalılar’ın hayatlarını korumak için önleyici eyleme geçebileceğini söyledi.

Esper gazetecilere yaptığı açıklamada, “İlave saldırılar planlıyor olabilecekleri yönünde bazı işaretler var, bu yeni değil. Bunu iki üç aydır görüyoruz” dedi.

ABD Savunma Bakanı, “Eğer bu olursa o zaman harekete geçeriz. Bu arada bir saldırı ihbarı ya da bu yönde bir tür işaret alırsak, Amerikan askerlerini ve Amerikalılar’ın hayatlarını korumak için önleyici eyleme de geçeceğiz” diye konuştu.

İran destekli göstericiler, iki gündür şiddetli protesto eylemi düzenledikleri ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünden dün çekilmişti. Washington, yaşanan olayların ardından bölgeye takviye asker göndermişti.

Başkan Donald Trump bir yandan İran’a karşı misilleme tehdidinde bulunmuş ancak diğer yandan savaş istemediğinin de mesajını vermişti.

27 Aralık’ta Hizbullah Tugayları adlı İran destekli örgütün, Kerkük’teki bir askeri üssü hedef alması ve bir Amerikalı çalışanın saldırıda ölmesi üzerine ABD Hava Kuvvetleri bu örgüte ait Irak ve Suriye’deki kampları vurmuştu. Operasyonda en az 25 kişi ölmüş, 55 kişi de yaralanmıştı. Bağdat Büyükelçiliği önündeki olaylar da ABD’nin bu operasyonunun ardından patlak vermişti.