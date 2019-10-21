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Esper: Petrol yatakları için Suriye’de birlik bırakabiliriz

21.10.2019 18:15 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Esper, Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı Amerikan birliklerini bölgedeki petrol yataklarını korumak amacıyla burada bırakabileceklerini açıkladı.

Esper: Petrol yatakları için Suriye’de birlik bırakabiliriz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bazı Amerikan birliklerinin Suriye’nin kuzeydoğusunda bırakılması olasılığını değerlendirdiklerini açıkladı. Afganistan ziyaretinde basın mensuplarına konuşan Esper, henüz konuyla ilgili alınmış bir karar olmadığını, ancak bölgedeki petrol yataklarının IŞİD’in eline geçmesini önlemek amacıyla, birliklerin buradaki görevlerine devam etmesi olasılığını gözden geçirdiklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı, "Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı şehirlerde petrol yataklarına yakın bölgelerde konuşlandırılmış birliklerimiz var. Bunlar mevcut geri çekilme sürecinin bir parçası değil" diye konuştu. Esper, amaçlarının başta IŞİD olmak üzere bu rezervlerden elde edilecek geliri kendi kötü emelleri için kullanma potansiyeli olan grupların bu rezervlere ulaşmasının önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Bölgede Suriye Demokratik Güçleri’yle birlikte konuşlanmış bazı Amerikan birliklerinin burada bırakılması ihtimali üzerine görüşmeler olduğunu belirten Esper, bununla ilgili birliklerin sayısına ve diğer detaylara ilişkin henüz bir karara varılmadığını da sözlerine ekledi.

New York Times’ın "petrol yatakları" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, bölgede sayıları bini bulan Amerikan birliklerinin tamamının bölgeden çekilmesine karar verdiğini açıklamıştı. Trump’ın bu kararı kendi partisi de dahil birçok cepheden eleştilere neden olmuştu. Trump’a ABD’nin müttefiki olan Kürt milislerini bölgede yalnız bırakmak ve IŞİD’e karşı mücadeleyi zayıflatma eleştirileri yöneltilmişti.

Trump'ın, IŞİD'e karşı mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyinde SDG'ye destek veren ve devriye görevi yapan birliklerin çekileceğini açıklamasının ardından Ankara "Barış Pınarı Harekâtı"nı başlatmıştı.

New York Times gazetesi ise Pazar günü Trump‘ın 200 kadar ABD askerini geri çekmek yerine Suriye-Irak sınırında konuşlandırmayı planladığını öne sürmüştü.

Gazetenin Trump yönetiminden ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Başkan'ın, IŞİD'le mücadele ve Şam ile Rus güçlerinin petrol yataklarına yanaşmasını engelleme amacıyla söz konusu askerlerin bölgede kalması fikrine sıcak baktığı belirtilmişti.

DW,rtr / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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