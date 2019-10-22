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Esper, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 03:56 | Son Güncelleme

Esper, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı ile görüştü

RİYAD (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman ile iki ülke arasındaki askeri ve stratejik işbirliğini görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, sürpriz bir ziyaretle başkent Riyad'a gelen Esper, burada Bin Selman ile bir araya geldi.

Haberde, ikilinin, iki ülke arasındaki stratejik ve askeri işbirliği ile ortak savunma ve güvenlik konularını ele aldığı kaydedildi.

Esper'in Riyad ziyareti, dün pek çok ülkenin genelkurmay başkanlarının "İran'ın oluşturduğu tehdit ve bölgedeki deniz yolları güvenliğinin" görüşüldüğü toplantıyla eş zamanlı gerçekleşti.

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ABD Suudi Arabistan

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