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Esper: ‘Taleban’la Şiddeti Azaltması Teklifini Görüşüyoruz’ 

13.02.2020 18:57 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mike Esper, ABD ve Taleban’ın Afganistan’da şiddetin yedi gün boyunca azaltılması için bir teklifi görüştüklerini bildirdi. Esper açıklamayı Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda yaptı

Esper: ‘Taleban’la Şiddeti Azaltması Teklifini Görüşüyoruz’ 

ABD Savunma Bakanı Mike Esper, ABD ve Taleban’ın Afganistan’da şiddetin yedi gün boyunca azaltılması için bir teklifi görüştüklerini bildirdi. Esper açıklamayı Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda yaptı.

Esper “Bugün burada müttefiklerimize bu öneriyi danışıyorum. Önümüzdeki yolla ilgili de bir dizi yapıcı, ikili ve toplu görüşmeler yürüttük” ifadelerini kullandı. Esper bunun gelişen ve devam eden bir süreç olacağını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar Taleban’ın Afganistan’da şiddeti önemli ölçüde azaltması halinde ABD-Taleban barış anlaşmasının bu ay imzalanabileceğini bildirmişti. Anlaşmanın ABD askerlerinin Afganistan’dan tamamen çekilmesinin önünü açabileceği öngörülüyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de geçtiğimiz günlerde ABD ve Taleban arasında Katar’da yapılan görüşmelerde çok önemli bir aşamaya gelindiğini bildirmişti.

11 Eylül 2001’de ABD’de El Kaide’nin düzenlediği terör saldırısının ardından ABD liderliğindeki koalisyonun Afganistan’ı işgal etmesinin üzerinden 18 yıl geçti. Afganistan’da hala 13 bin ABD askeri ve binlerce NATO personeli bulunuyor.

2018 yılından bu yana Başkan Donald Trump yönetimindeki Amerikalı yetkililerle Taleban arasında çoğunlukla Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen barış görüşmeleri taslak bir anlaşma üzerinde görüş birliği sağlanmasına rağmen, geçen yıl Trump’ın tek taraflı kararıyla askıya alındı. Trump bu kararı, müzakerelerin devam ettiği dönemde Kabil’de bir Amerikan askeri de dahil 12 kişinin öldürüldüğü saldırı sonrasında almıştı.

Her ne kadar müzakerelerde gelinen nokta Amerika ile Taleban liderleri arasında barışa yönelik şu ana kadar kaydedilen en önemli adım olarak nitelendirilse de Taleban’ın silahlı kolu şiddet eylemlerini neredeyse günlük olarak devam ettiriyor.

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