HABER

Esper: ‘Türkiye’nin Harekatı Haksızdı’ 

24.10.2019 19:00 | Son Güncelleme

Brüksel’de yapılacak NATO savunma bakanları toplantısı öncesi ABD Savunma Bakanı Mark Esper Türkiye ile ilgili konuştu. Esper, Rusya eksenine giren kayan Türkiye'nin yanlış yöne gittiğini söyledi; “Türkiye bizi zor durumda bıraktı” dedi ve “Bence harekat haksızdı” ifadelerini kullandı

Esper: ‘Türkiye’nin Harekatı Haksızdı’ 

Brüksel’de yapılacak NATO savunma bakanları toplantısında, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’ın gündeminde Türkiye’nin Suriye harekatı ve IŞİD’le mücadele olması bekleniyor.

Esper, bu toplantı öncesinde Brüksel’de düşünce kuruluşu German Marshall Fund’da bir konuşma yaptı. Esper, “Türkiye bizi zor durumda bıraktı” dedi ve “Bence harekat haksızdı” ifadelerini kullandı.

NATO üyesi Türkiye’nin Batının ekseninden hızla Rusya’nın eksenine kaydığını söyleyen Esper bunun talihsiz olduğu açıklamasını yaptı.

"NATO müttefikiyle savaş durumuna gelemeyiz"

Esper, ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesi kararıyla Türkiye’nin Suriye harekatı için önünün açıldığı eleştirilerine karşıysa savunma yaptı.

Esper, ABD askerlerini iki ateş arasında bırakarak tehlikeye atmayacağını ya da bir NATO müttefikiyle savaş durumuna gelemeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Çarşamba günü ABD’nin Suriye stratejisini farklı şekilde yorumlayarak “Bu uzun kanlı savaşta bırakalım da başkaları savaşsın” ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Trump bu ay başında Suriye’nin kuzeydoğusundan ABD askerlerini çektiğini açıklamış, Türkiye de Suriye’de Kürt güçlerine yönelik operasyonuna başlamıştı. Trump, Suriye’nin kuzeydoğusunda petrol bulunan bölgelerde az sayıda asker tutacağını kaydetmişti. Ancak Rusya da Türkiye’yle vardığı Soçi mutabakatı kapsamında Suriye’nin Türkiye sınırında asker konuşlandırmaya başladı.

NATO ülkelerinin Türkiye’nin harekatına toplu halde nasıl yanıt verecekleri belirsizliğini koruyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cuma günü NATO’nun Türkiye’nin “çılgın” harekatına yanıt vermedeki yetersizliğini kınamış ve konu Ortadoğu olduğunda Avrupa’nın NATO’nun küçük ortağı gibi davranmaya son vermesi gerektiğini söylemişti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ise BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye’nin Türkiye sınırı boyunca uluslararası güçlerin kontrol ettiği bir ‘güvenli bölge’ oluşturması kararını onaylaması önerisinde bulunmuştu.

Esper konuşmasında Almanya’nın önerisini ayrıntılı şekilde incelemediğini, ancak ABD her ne kadar sahada asker bulundurmaya isteksiz olsa da Avrupa’nın girişimini desteklediğini söyledi.

“Bu bir süredir Avrupalı ortaklarımıza bu çağrıda bulunuyoruz diyen Esper, “Öne çıkın ve daha fazlasını yapın” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesi güç kaybeden IŞİD’in yeniden ortaya çıkabileceği kaygılarına da neden oluyor.

Üst düzey bir ABD yetkilisine göre Esper; Almanya, Fransa ve İngiltere savunma bakanlarıyla IŞİD’e karşı mücadelede izlenecek yolu görüşmek üzere bir araya gelecek.

Aralarında Demokratlar’ın ve Cumhuriyetçiler’in de bulunduğu birçok ABD’li kongre üyesi ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesiyle ilgili kaygılarını dile getirdi. Bu durumun yıllardır ABD askerlerine Suriye’de IŞİD’le mücadelede yardım eden Kürtler’i zor durumda bıraktığı yorumu yapılıyor.

Suriye’nin kuzeydoğusunda Kürtler’in kontrolundaki bölgelerde cihatçıların tutulduğu hapishanelerin durumu da belirsizliğini koruyor. Trump yönetiminden bir yetkiliye göre bu tutukluların büyük kısmı kilit altında tutulmaya devam ederken küçük bir grup Türkiye’nin harekatı sırasında hapishanelerden kaçtı.

Bin kadar ABD askeri Suriye’nin kuzey doğusundan Irak’a çekilme sürecinde. Ancak 200 kadar ABD askerininse IŞİD saldırılarına karşı petrol tesislerinin altyapısını korumak için ülkede kalmaya devam etmesi bekleniyor.

PARTNER İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor
Trump'tan IŞİD tweetiTrump'tan IŞİD tweeti
SDG'den 'Ateşkes İhlali' İddiası Türkiye'den 'YPG Saldırısı' AçıklamasıSDG'den 'Ateşkes İhlali' İddiası Türkiye'den 'YPG Saldırısı' Açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
S-400’lerin Rusya sınırları dışındaki ilk tatbikatı

Bir ilk olacak! Rusya resmen açıkladı

Son dakika! Trump'tan yeni tweet: Suriye'deki petrol sahalarında IŞİD'e izin vermeyeceğiz

Trump'tan IŞİD tweeti

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Rus askeri polisinden Türkiye-Suriye sınırında yeni devriye

Rusya'dan flaş açıklama! Türkiye-Suriye sınırında...

Brezilya’da petrolü temizleyen 17 kişi hastaneye kaldırıldı

Brezilya’da petrolü temizleyen 17 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD'den İran Ekonomi Bakanı'na vize engeli

ABD'den İran Ekonomi Bakanı'na vize engeli

Şili'de protestolar durulmuyor! Ölü sayısı yükseldi

Şili'de protestolar durulmuyor! Ölü sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.