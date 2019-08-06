Esper: 'Türkiye'nin Suriye'ye Tek Taraflı Operasyonu Kabul Edilemez'

Amerika Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyon ihtimaline ilişkin açıklama yaptı. Esper, tek taraflı bir operasyonunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Esper, “Net olarak, Türkiye’nin tek taraflı bir operasyonunun kabul edilemez olduğuna inanıyoruz. Yapacağımız şey;yine tek taraflı bir operasyonu ve bunun ortak çıkarlarımıza zarar vermesini önlemek olacaktır. Amerika, Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri’nin Kuzey Suriye konusundaki ortak çıkarları” diye konuştu.

Öte yandan Amerika Savunma Bakanı Esper, Amerika’nın Türkiye’nin PKK terör örgütünün uzantısı olarak gördüğü YPG ve Suriye Demokratik Güçleri’ni saf dışı bırakmak gibi bir arzusu olmadığını söyledi. Ancak Türkiye’nin bir operasyonu durumunda Amerika’nın bu güçlere koruma garantisi vermeyeceğini belirtti.

Esper, Pentagon’dan bir ekibin Ankara’da yürüttüğü görüşmeler konusunda ümitli olduğunu ve Türkiye’yle bir uzlaşı sağlanacağını umduğunu söyledi.

Esper, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenleyeceği bir operasyonun Suriye Demokratik Güçleri’nin IŞİD operasyonlarına zarar vereceğini savundu.

