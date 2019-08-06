HABER

Esper: 'Türkiye'nin Suriye'ye Tek Taraflı Operasyonu Kabul Edilemez'

06.08.2019 12:47 | Son Güncelleme

Amerika Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyon ihtimaline ilişkin açıklama yaptı. Esper, tek taraflı bir operasyonunun kabul edilemez olduğunu söyledi

Esper: 'Türkiye'nin Suriye'ye Tek Taraflı Operasyonu Kabul Edilemez'

Amerika Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyon ihtimaline ilişkin açıklama yaptı. Esper, tek taraflı bir operasyonunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Esper, “Net olarak, Türkiye’nin tek taraflı bir operasyonunun kabul edilemez olduğuna inanıyoruz. Yapacağımız şey;yine tek taraflı bir operasyonu ve bunun ortak çıkarlarımıza zarar vermesini önlemek olacaktır. Amerika, Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri’nin Kuzey Suriye konusundaki ortak çıkarları” diye konuştu.

Öte yandan Amerika Savunma Bakanı Esper, Amerika’nın Türkiye’nin PKK terör örgütünün uzantısı olarak gördüğü YPG ve Suriye Demokratik Güçleri’ni saf dışı bırakmak gibi bir arzusu olmadığını söyledi. Ancak Türkiye’nin bir operasyonu durumunda Amerika’nın bu güçlere koruma garantisi vermeyeceğini belirtti.

Esper, Pentagon’dan bir ekibin Ankara’da yürüttüğü görüşmeler konusunda ümitli olduğunu ve Türkiye’yle bir uzlaşı sağlanacağını umduğunu söyledi.

Esper, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenleyeceği bir operasyonun Suriye Demokratik Güçleri’nin IŞİD operasyonlarına zarar vereceğini savundu.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Amerika Venezuela'nın Varlıklarını DondurduAmerika Venezuela'nın Varlıklarını Dondurdu
Baro başkanlarından eski Cumhuriyet çalışanları için Yargıtay’a “infazı durdurun” çağrısıBaro başkanlarından eski Cumhuriyet çalışanları için Yargıtay’a “infazı durdurun” çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlardan korkutan açıklama: Tarihin en sıcak Temmuz ayı

'Tarihin en sıcak Temmuz ayını yaşadık'

Uruguay'dan ABD'ye gidecek vatandaşlarına uyarı

ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı

Kamerun'da havalimanında 2,8 milyon dolarlık altın yakalandı

Kamerun'da havalimanında 2,8 milyon dolarlık altın yakalandı

Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu

Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu

Trump destekçisi bombacıya 20 yıl hapis cezası!

Trump destekçisi bombacıya 20 yıl hapis cezası!

Avrupa'yı karıştıran krizde yeni gelişme! Artık tam anlamıyla resmi!

Artık tam anlamıyla resmi! Krizde yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.