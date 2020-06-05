Esper’dan Talimat: ‘’Başkentteki Askerler Üslerine Dönsün’’

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’ın, George Floyd protestoları nedeniyle başkent Washington’a getirilen askerlerin ana üslerine geri dönmesi talimatını verdiği bildirildi. Açıklamayı Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy yaptı.

McCarthy’ye göre, Kuzey Carolina eyaletindeki Fort Bragg üssünden getirilen askerler gece yarısı civarında Washington’dan ayrıldı. Esper, Fort Bragg ve yine Kuzey Carolina’daki Fort Drum üslerinden gelen diğer askerlerin de ‘’derhal yola çıkmaları’’ yönünde sözlü talimat verdi.

McCarthy, Virginia eyaletinin Arlington kentindeki küçük bir grup askerin ise gerekirse yardım için devreye girmek üzere hazır beklediğini kaydetti.

Protestoların dört gündür barışçı geçtiğini, beşinci günde de aynı şekilde olmasını beklediklerini ifade eden McCarthy, askerlerin Washington’a, ‘’zor’’ geçen Pazar gününün ardından, Ulusal Muhafız birliklerinin olayları kontrol altına alamayabileceği endişeleri nedeniyle gönderildiğini hatırlattı.

Başkente hafta başında yerel güvenlik güçlerine destek sağlamak üzere 1600 civarında asker gönderilmişti.

