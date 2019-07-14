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Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş: "(Giresun'un Espiye ilçesinde minibüsün dereye yuvarlanması) Şu anda aldığımız bilgilere göre 5 ölü, 6 yaralı var. Kazanın olduğu yerde bir çocuğun daha olma ihtimaline karşılık arama yapılıyor."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:04 | Son Güncelleme

Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş: "(Giresun'un Espiye ilçesinde minibüsün dereye yuvarlanması) Şu anda aldığımız bilgilere göre 5 ölü, 6 yaralı var. Kazanın olduğu yerde bir çocuğun daha olma ihtimaline karşılık arama yapılıyor."


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