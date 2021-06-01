"Espor da ileride bir gün futbol gibi olacak"

Milyonlarca kişinin takip ettiği espor, kimilerine göre yeni bir olgu olsa da tarihi aslında ABD'de 1972 yılına kadar uzanıyor.

BBC Newsbeat programından oyun muhabirleri Steffan Powell ve Vikki Blake, esporun bugün dünya çapında etkisinin ne olduğunu araştırdı.

Oyuncular esporda çok büyük paralar için kalabalıklar önünde rekabet ederken gençlerin geleneksel sporlara olan ilgisi de azalıyor.

Bir espor şirketi olan G2 Esports'un CEO'su ve kurucusu Carlos Rodriguez, "Eğer geleneksel şirketler neden video oyunlarının şu an dünyadaki en büyük eğlence olduğunu anlamıyorsa bir değişiklik şart demektir" diyor.

G2'nin ekipleri Avrupa League of Legends şampiyonasını sekiz defa kazandı; Fortnite, Rainbow 6 ve Counter Strike gibi oyunlarda mücadele ediyor.

Carlos Rodriguez, klasik spor takımlarına kıyasla espor takımlarının genç taraftarları eğlendirmek için sürekli çevrimiçi içerik yaratarak iyi bir iş çıkardığını düşünüyor; sürekli yeni bir şey denediklerini de ekliyor.

Bunlar arasında televizyon programlarından canlı yayınlara, dijital videolardan çizgi romanlara kadar geniş bir yelpazede içerik var.