Espor fedarasyonu Yönetim Kurulu belli oldu!

Dünyanın birçok ülkesinde resmi bir oluşuma sahip olan E-Spor, ülkemizde de Bakanlığa bağlı Türkiye E-Spor Federasyonu altında temsil edilmeye başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek federasyonun başkanlık görevini, E-Spor dünyasının yakından tanıdığı Alper Afşin Özdemir üstleniyor. Türkiye E-Spor Federasyonu’nun yönetiminde ise iş, teknoloji ve spor dünyasının önemli isimleri yer alıyor.

Espor Federasyonu Yönetim Kurulu

Alper Afşin Özdemir’in Kurucu Başkanlık ve Esat Kahyaoğlu’nun As Başkanlık görevini üstlendiği Türkiye E-Spor Federasyonu’nda; Onur Aksu, Ali Erkin, Mete Tevetoğlu, Hakan Baş, Bora Koçyiğit, Mehmet Fatih Kacır, Ahmet Kerim Nalbant, Mehmet Fatih Şafak, Emir Haktan Dişli, Emir Aral, Kemal Haydar Öztürk, Süleyman Basa, Mehmet Hanefi Tel, Ahmet Talha Karataş, Mustafa Eröğüt, Murat Yalçın Kırca, Cenk Üstündağ, Gürkan Parlakaç, Ahmet Tuna Şahin, Remzi Selim Oruç, Mertkan Üçüncüoğlu, Yunus Argan ve Murat Şanlı Savaş gibi iş, teknoloji ve spor dünyasının yakından takip ettiği isimler yer alıyor.

İşte o liste





